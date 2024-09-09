Apple впервые покажет iPhone 16, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max: когда и где состоится презентация

Сегодня, 9 сентября, Apple продемонстрирует базовую модель iPhone 16, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, более дорогие и многофункциональные версии.

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На Apple Event, который начнется 9 августа в 20:00 по киевскому времени пользователи смогут увидеть новые функции Siri и Apple Intelligence, а также новые продукты компании пишет WIRED.

Презентацию можно будет посмотреть на сайте Apple, YouTube-канале компании и на Apple TV.

Как сообщает аналитик из Bloomberg Марк Гурман, новые устройства не будут сильно отличаться от прошлых версий. Все модели будут иметь кнопку Action Button, которая будет давать доступ к таким функциям, как камера, фонарик, проигрывание музыки. На данный момент Action Button есть только в модели iPhone 15 Pro.

Новые iPhone, как базовая модель, так и более продвинутые, будут иметь новую фотокнопку, которая будет действовать как кнопка затвора на камере устройства. Достаточно будет просто слегка нажать кнопку, чтобы сфокусироваться на объекте а потом нажать сильнее, чтобы запечатлеть кадр.

Новая модель iPhone

Кроме собственно iPhone 16, вероятно, мы также увидим новые наушники. Кроме того, возможно, на следующей неделе нам также покажут обновленные AirPods.

Ранее Apple уже достаточно детально анонсировала свою ИИ-модель на презентации WWDC этим летом и акцентировала также на других продуктах с искусственным интеллектом, и ожидается, что сегодня компания расскажет больше. Также, вероятно, мы увидим следующую версию Apple Watch, но уже на следующей неделе.

Apple также может продемонстрировать некоторые обновленные модели Apple Watch, включая более дешевую версию, изготовленную из пластика или по крайней мере из какого-то материала, дешевле обычного алюминия для Apple Watch, который может быть ориентирован прежде всего на детей.

Apple также, вероятно, выпустит еще более компактную версию своего настольного компьютера, Mac Mini, который, скорее всего, будет оснащен новым чипом M4 от Apple. Могут быть некоторые намеки на следующую серию MacBook, но скорее всего мы увидим новые MacBook позже в этом году.

Apple давно известна тем, что не спешит внедрять новые функции и категории продуктов после того, как другие производители устройств уже окунулись в новую вещь; компания предпочитает стратегию качества, а не скорости, пишет WIRED.

Что касается Apple Intelligence, Apple позиционирует свою технологию скорее как функцию, чем как продукт, стремясь привлечь клиентов, которым нужны просто работающие функции искусственного интеллекта, а не пробовать кучу разных чат-ботов.

Эти функции искусственного интеллекта работают на компьютерах iPad и Mac, но на iPhone они ограничены моделями 15 Pro и 15 Pro Max. Ожидается, что Apple Intelligence будет доступен во всей линейке iPhone 16.

Тем не менее, хотя Apple Intelligence уже вышла в iOS 18 в виде бета-версии, все новые функции ИИ не будут полностью развернуты до 2025 года. Однако это не помешает компании активно рекламировать все функции, которые она планирует реализовать в iOS.

Раньше мы писали про то, что владельцы iPhone смогут восстановить утраченные фото и видео. В​​ приложении "Фото" появится папка с медиа, которые были утеряны из-за повреждения базы данных, неправильного сохранения и прочих причин.