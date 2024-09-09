Apple уперше покаже iPhone 16, iPhone 16 Pro і 16 Pro Max: коли і де відбудеться презентація

Сьогодні, 9 вересня, Apple продемонструє базову модель iPhone 16, а також iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, дорожчі та багатофункціональніші версії.

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На Apple Event, який розпочнеться 9 серпня о 20:00 за київським часом, користувачі зможуть побачити нові функції Siri та Apple Intelligence, а також нові продукти компанії пише WIRED.

Презентацію можна буде подивитися на сайті Apple, YouTube-каналі компанії та на Apple TV.

Як повідомляє аналітик з Bloomberg Марк Гурман, нові пристрої не будуть сильно відрізнятися від минулих версій. Усі моделі матимуть кнопку Action Button, яка даватиме доступ до таких функцій, як камера, ліхтарик, програвання музики. На цей момент Action Button є тільки в моделі iPhone 15 Pro.

Нові iPhone, як базова модель, так і більш просунуті, матимуть нову фотокнопку, яка діятиме як кнопка затвора на камері пристрою. Досить буде просто злегка натиснути кнопку, щоб сфокусуватися на об'єкті, а потім натиснути сильніше, щоб закарбувати кадр.

Нова модель iPhone

Крім власне iPhone 16, ймовірно, ми також побачимо нові навушники. Крім того, можливо, наступного тижня нам також покажуть оновлені AirPods.

Раніше Apple вже досить детально анонсувала свою ШІ-модель на презентації WWDC цього літа і акцентувала також на інших продуктах зі штучним інтелектом, і очікується, що сьогодні компанія розповість більше. Також, імовірно, ми побачимо наступну версію Apple Watch, але вже наступного тижня.

Apple також може продемонструвати деякі оновлені моделі Apple Watch, включно з дешевшою версією, виготовленою із пластику або принаймні з якогось матеріалу, дешевшого за звичайний алюміній, для Apple Watch, який може бути орієнтований насамперед на дітей.

Apple також, імовірно, випустить ще більш компактну версію свого настільного комп'ютера, Mac Mini, який, найімовірніше, буде оснащено новим чипом M4 від Apple. Можуть бути деякі натяки на наступну серію MacBook, але, найімовірніше, ми побачимо нові MacBook пізніше цього року.

Apple давно відома тим, що не поспішає впроваджувати нові функції та категорії продуктів після того, як інші виробники пристроїв уже занурилися в нову річ; компанія віддає перевагу стратегії якості, а не швидкості, пише WIRED.

Що стосується Apple Intelligence, Apple позиціонує свою технологію скоріше як функцію, ніж як продукт, прагнучи привернути клієнтів, яким потрібні функції штучного інтелекту, які просто працюють, а не пробувати купу різних чат-ботів.

Ці функції штучного інтелекту працюють на комп'ютерах iPad і Mac, але на iPhone вони обмежені моделями 15 Pro і 15 Pro Max. Очікується, що Apple Intelligence буде доступний у всій лінійці iPhone 16.

Проте, хоча Apple Intelligence вже вийшла в iOS 18 у вигляді бета-версії, всі нові функції ШІ не будуть повністю розгорнуті до 2025 року. Однак це не завадить компанії активно рекламувати всі функції, які вона планує реалізувати в iOS.

Раніше ми писали про те, що власники iPhone зможуть відновити втрачені фото і відео. У додатку "Фото" з'явиться папка з медіа, які були загублені через пошкодження бази даних, неправильне збереження та інші причини.