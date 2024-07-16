Власники iPhone зможуть відновити втрачені фото та відео: як це зробити

У застосунку "Фото" з'явиться папка з медіа, які були загублені через пошкодження бази даних, неправильне збереження та інші причини.

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Користувачі iPhone з iOS 18 отримають оновлення, завдяки якому можна буде відновити знімки і відео, які вважалися загубленими. Папка зі зниклими медіа з'явитися в додатку "Фото", пише портал ITC.ua.

Як зазначають у виданні, йдеться не про видалені фото та відео, а про ті, що зникли через пошкодження бази даних, були неправильно збережені в бібліотеці або зроблені за допомогою сторонніх програм. Щоб скористатися новою функцією, потрібно виконати такі кроки:

відкрити додаток "Фото" і зайти в "Альбоми";

обрати альбом "Відновлені / Recovered";

натиснути "Видалити назавжди" або "Відновити в бібліотеці".

Нова опція також буде доступна для користувачів Mac і iPad з iPadOS 18 і macOS Sequoia. Після встановлення оновлення смартфони автоматично скануватимуть медіа, які можна відновити, щоб надати миттєвий доступ до втраченого контенту.

Нагадаємо, зазвичай iOS автоматично відключає режим низького енергоспоживання, коли смартфон зарядився до 80%, але користувачі можуть залишити цей режим увімкненим назавжди, продовживши роботу свого iPhone.

Також повідомлялося, що в iPhone є "секретна" кнопка, за допомогою якої можна швидше набирати текстові повідомлення в iMessage або WhatsApp. Більшість користувачів навіть не підозрювали про її існування.