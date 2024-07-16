Владельцы iPhone смогут восстановить утраченные фото и видео: как это сделать

В приложении "Фото" появится папка с медиа, которые были утеряны из-за повреждения базы данных, неправильного сохранения и прочих причин.

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Пользователи iPhone с iOS 18 получат обновление, благодаря которому можно будет восстановить снимки и видео, считавшиеся утерянными. Папка с пропавшими медиа появиться в приложении "Фото", пишет портал ITC.ua.

Как отмечают в издании, речь идет не об удаленных фото и видео, а о тех, которые пропали из-за повреждения базы данных, были неправильно сохранены в библиотеке или сделаны с помощью сторонних программ. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно выполнить следующие шаги:

открыть приложение "Фото" и зайти в "Альбомы";

выбрать альбом "Восстановленные / Recovered";

нажать "Удалить навсегда" или "Восстановить в библиотеке".

Новая опция также будет доступна для пользователей Mac и iPad с ‌iPadOS 18‌ и macOS Sequoia‌. После установки обновления смартфоны будут автоматически сканировать медиа, которые можно восстановить, чтобы предоставить мгновенный доступ к потерянному контенту.

Напомним, обычно iOS автоматически отключает режим низкого энергопотребления, когда смартфон зарядился до 80%, но пользователи могут оставить этот режим включенным навсегда, продлив работу своего iPhone.

Также сообщалось, что в iPhone есть "секретная" кнопка, с помощью которой можно быстрее набирать текстовые сообщения в iMessage или WhatsApp. Большинство пользователей даже не подозревали о ее существовании.