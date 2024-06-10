Чтобы iPhone не разряжался: как заставить смартфон работать сутками, инструкция

Телефон можно настроить таким образом, что он постоянно будет находиться в режиме низкого энергопотребления.

Related video

Режим низкого энергопотребления Apple необходим для продления срока службы батареи iPhone. Обычно iOS автоматически отключает режим низкого энергопотребления, когда смартфон зарядился до 80%, но пользователи могут оставить этот режим включенным навсегда. О том, как это сделать, рассказало издание How to geek.

Как автоматизировать режим низкого энергопотребления

Нужно предварительно установить приложение Shortcuts ("Ярлыки"), скачав его из App Store, затем открыть его, нажать кнопку "Автоматизация". Если такой опции в списке нет, нужно нажать кнопку "Новая автоматизация".

На появившейся панели прокрутить вниз и нажать "Режим низкого энергопотребления". Далее — выбрать "Выключено" и убедиться, что параметр "Включено" не выбран. Затем "Запустить немедленно" и отключить опцию "Уведомлять при запуске", нажать "Далее".

Теперь необходимо определить действие, которое будет происходить при выполнении условия автоматизации: "Новая пустая автоматизация" — "Добавить действие" — "Низкое энергопотребление" — "Установить режим низкого энергопотребления".

Когда появится "Установить режим низкого энергопотребления", по умолчанию опция будет иметь статус "Включить режим низкого энергопотребления". Нужно оставить это так, а потом нажать "Готово".

Теперь каждый раз, когда режим низкого энергопотребления выключается (пользователем или iOS), режим низкого энергопотребления будет автоматически включаться снова. Чтобы начать работу, необходимо вручную активировать режим низкого энергопотребления в настройках: "Настройки" — "Аккумулятор" — "Режим низкого энергопотребления". После этого iPhone останется в режиме низкого энергопотребления на неопределенный срок.

Важно

Смартфоны iPhone и Android нужно перезапускать раз в неделю: разведка США назвала причину

Как отключить автоматизацию режима низкого энергопотребления

Отключить режим низкого энергопотребления обычным способом будет невозможно, поскольку он автоматически продолжит включаться. Но способ это сделать есть: нужно зайти а приложение "Ярлыки" нажать на "Автоматизация" в нижней части экрана. В появившемся списке коснуться созданной ранее автоматизации "При отключении режима энергосбережения". На экране сведений об автоматизации открыть список "Автоматизация" и выбрать "Не запускать". После этого нажать "Готово". Это отключит режим энергосбережения.

Если автоматизация отключена, режим низкого энергопотребления можно переключать вручную, как обычно. Если снова пользователь захочет включить автоматизацию, нужно вернуться к ней в "Ярлыках", зайти в раскрывающийся список "Автоматизация" и нажать на "Запустить немедленно".

Ранее мы писали о том, как заменить "мертвый" аккумулятор смартфона самому. Заменить аккумулятор несложно — главное следовать правилам безопасности и покупать комплектующие только у проверенных продавцов.