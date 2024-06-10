Щоб iPhone не розряджався: як змусити смартфон працювати цілодобово, інструкція

Телефон можна налаштувати таким чином, що він постійно перебуватиме в режимі низького енергоспоживання.

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Режим низького енергоспоживання Apple необхідний для продовження терміну служби батареї iPhone. Зазвичай iOS автоматично відключає режим низького енергоспоживання, коли смартфон зарядився до 80%, але користувачі можуть залишити цей режим увімкненим назавжди. Про те, як це зробити, розповіло видання How to geek.

Як автоматизувати режим низького енергоспоживання

Потрібно попередньо встановити додаток Shortcuts ("Ярлики"), завантаживши його з App Store, потім відкрити його, натиснути кнопку "Автоматизація". Якщо такої опції в списку немає, потрібно натиснути кнопку "Нова автоматизація".

На панелі, що з'явилася, прокрутити вниз і натиснути "Режим низького енергоспоживання". Далі — вибрати "Вимкнено" і переконатися, що параметр "Увімкнено" не вибрано. Потім "Запустити негайно" і відключити опцію "Повідомляти під час запуску", натиснути "Далі".

Тепер необхідно визначити дію, яка відбуватиметься під час виконання умови автоматизації: "Нова порожня автоматизація" — "Додати дію" — "Низьке енергоспоживання" — "Встановити режим низького енергоспоживання".

Коли з'явиться "Встановити режим низького енергоспоживання", за замовчуванням опція матиме статус "Увімкнути режим низького енергоспоживання". Потрібно залишити це так, а потім натиснути "Готово".

Тепер щоразу, коли режим низького енергоспоживання вимикається (користувачем або iOS), режим низького енергоспоживання буде автоматично вмикатися знову. Щоб почати роботу, необхідно вручну активувати режим низького енергоспоживання в налаштуваннях: "Налаштування" — "Акумулятор" — "Режим низького енергоспоживання". Після цього iPhone залишиться в режимі низького енергоспоживання на невизначений термін.

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Як вимкнути автоматизацію режиму низького енергоспоживання

Відключити режим низького енергоспоживання звичайним способом буде неможливо, оскільки він автоматично продовжить вмикатися. Але спосіб це зробити є: потрібно зайти в додаток "Ярлики" і натиснути на "Автоматизація" в нижній частині екрана. У списку, що з'явився, торкнутися створеної раніше автоматизації "При відключенні режиму енергозбереження". На екрані відомостей про автоматизацію відкрити список "Автоматизація" і вибрати "Не запускати". Після цього натиснути "Готово". Це вимкне режим енергозбереження.

Якщо автоматизацію вимкнено, режим низького енергоспоживання можна перемикати вручну, як зазвичай. Якщо знову користувач захоче ввімкнути автоматизацію, потрібно повернутися до неї в "Ярликах", зайти до випадаючого списку "Автоматизація" і натиснути на "Запустити негайно".

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