Як замінити "мертвий" акумулятор смартфона самому: правила та поради для користувачів

Замінити акумулятор нескладно — головне дотримуватися правил безпеки і купувати комплектуючі тільки у перевірених продавців.

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З часом батареї смартфонів деградують і починають гірше тримати заряд, проте їх можна замінити: або віддавши в сервісний центр, або самостійно. Про те, як поміняти акумулятор самому, розповіло видання Аndroid Аuthorytу.

Як визначити, що батарею необхідно міняти

Більшість виробників смартфонів прагнуть розробити акумулятори, які зберігають щонайменше 80-85% своєї початкової ємності через 2 роки використання. Однак будь-який акумулятор з часом може почати розряджатися. Яскравими ознаками зниження ємності є:

випадкові перезавантаження смартфона;

раптові відключення за рівня заряду 30 або навіть 50%;

розряджання смартфона протягом кількох годин.

Видання рекомендує користувачам також завантажити додаток AccuBattery, який допоможе оцінити поточний стан батареї. Додаток працює у фоновому режимі, збирає дані про розряд і заряд за кілька днів і оцінює якість роботи акумулятора.

Також варто врахувати, скільки часу вже використовується телефон. Якщо 3 роки і більше, то, напевно, його батарея вже потребує заміни. Це пов'язано з тим, що літій-іонні акумулятори розкладаються після кількох сотень циклів зарядки. На iPhone можна перевірити поточну ємність акумулятора так: "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора" — розділ "Максимальна ємність". Apple рекомендує міняти батарею тоді, коли її працездатність впаде нижче 80% від початкової ємності. Такі показники досягаються приблизно після 500 циклів заряджання.

Як замінити акумулятор смартфона самостійно

Якщо користувачі визначили, що батарею потрібно міняти, вони можуть звернутися в сервісний центр або в спеціалізовану ремонтну майстерню. Однак замінити акумулятор самостійно — цілком здійсненне завдання.

Останнім часом такі виробники, як Google, Samsung і Apple продають запчастини безпосередньо користувачам. Або можна пошукати комплектуючі на eBay, AliExpress чи інших подібних майданчиках. Щоб бути впевненим у достовірності запасних частин, найкраще купувати їх тільки у перевірених продавців.

Знайти інструкції із заміни комплектуючих можна на сайті iFixit або на YouTube. Однак процес заміни акумулятора смартфона досить простий. Користувачеві необхідно буде трохи нагріти корпус смартфона, щоб розм'якшити клей і підняти задню кришку корпусу. Потім витягнути батарею і встановити на її місце нову. За допомогою універсального клею рекомендується закріпити кришку корпусу, щоб забезпечити водонепроникність пристрою.

Хоча цей процес не складний, він вимагає трохи терпіння і навичок. Варто пам'ятати і про правила безпеки: пошкодження або прокол літій-іонного акумулятора може призвести до загоряння. Перш ніж приступати до роботи, потрібно переконатися у використанні інструментів, які не пошкодять гаджет. І не варто виймати акумулятор гострими предметами.

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Зрештою, рішення про заміну акумулятора мобільного телефону залежить від особистих уподобань. Якщо користувача влаштовує його гаджет і він не хоче витрачати зайві гроші на купівлю нового, то заміна акумулятора цілком може подарувати смартфону друге життя.

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