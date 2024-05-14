Як заощадити заряд акумулятора, щоб iPhone працював днями: три корисні способи

Налаштувати режим економії енергії, підтримувати смартфон у зарядженому стані або встановити спеціальний застосунок, що регулює витрату енергії — вибір за користувачами.

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Власники iPhone можуть економити заряд батареї, щоб смартфон зміг пропрацювати на кілька годин довше, ніж зазвичай. Про те, як правильно налаштувати пристрій, розповіло видання The Sun, поспілкувавшись із користувачами.

Використовуючи додаток Apple Shortcuts, власники iPhone можуть автоматично вмикати режим низького енергоспоживання, коли їхній заряд батареї досягає необхідного рівня.

"Я встановив для себе автоматичну активацію на рівні 40%, — написав один власник iPhone у соцмережі Reddit. — Це також нагадує мені про необхідність зарядити телефон. Мені здається, що 20% — занадто мало".

Власники iPhone можуть у будь-який час увімкнути режим низького енергоспоживання вручну, вибравши "Налаштування" — "Акумулятор" — "Режим низького енергоспоживання".

Режим низького енергоспоживання призупиняє деякі фонові дії і знижує продуктивність смартфона, але зате пристрій може пропрацювати набагато довше. Наприклад, користувач перестане отримувати повідомлення від поштового клієнта, яскравість екрана стане нижчою, скролінг злегка сповільниться.

"Я використовую режим низького енергоспоживання щоразу, коли виходжу з дому, — написав інший власник iPhone у Reddit. — Щойно я приходжу додому, я знову вимикаю його".

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А третя людина додала: "Оскільки я завжди підтримую заряд акумулятора на рівні 20–90% і не використовую смартфон часто. Це, безумовно, дає гаджету можливість пропрацювати на кілька годин довше, тож це хороший варіант під час поїздок".

Раніше ми писали про те, як перетворити будь-який смартфон на камеру спостереження. За допомогою спеціального програмного забезпечення можна подарувати старому iPhone або Android-фону нове життя і нову функцію.