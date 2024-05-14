Как сэкономить заряд аккумулятора, чтобы iPhone работал днями: три верных способа

Настроить режим экономии энергии, поддерживать смартфон в заряженном состоянии, или установить специальное приложение, регулирующее расход энергии — выбор за пользователями.

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Владельцы iPhone могут экономить заряд батареи, чтобы смартфон смог проработать на несколько часов дольше обычного. О том, как правильно настроить устройство, рассказало издание The Sun, пообщавшись с пользователями.

Используя приложение Apple Shortcuts, владельцы iPhone могут автоматически включать режим низкого энергопотребления, когда их заряд батареи достигает необходимого уровня.

"Я установил для себя автоматическую активацию на уровне 40%, — написал один владелец iPhone в соцсети Reddit. — Это также напоминает мне о необходимости зарядить телефон. Мне кажется, что 20% — слишком мало".

Владельцы iPhone могут в любое время включить режим низкого энергопотребления вручную, выбрав "Настройки" — "Аккумулятор" — "Режим низкого энергопотребления".

Режим низкого энергопотребления приостанавливает некоторые фоновые действия и снижает производительность смартфона, но зато устройство может проработать куда дольше. Например, пользователь перестанет получать уведомления от почтового клиента, яркость экрана станет ниже, скроллинг слегка замедлится.

"Я использую режим низкого энергопотребления каждый раз, когда выхожу из дома, — написал другой владелец iPhone в Reddit. — Как только я прихожу домой, я снова выключаю его".

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А третий человек добавил: "Поскольку я всегда поддерживаю заряд аккумулятора на уровне 20–90% и не использую смартфон часто. Это, определенно, дает гаджету возможность проработать на несколько часов дольше, так что это хороший вариант во время поездок".

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