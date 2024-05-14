Як дізнатися, що за вами стежать: смартфони Android та iPhone попередять про загрозу (відео)

Apple і Google розширили можливості сповіщень про небажане відстеження, потрібно тільки оновити операційну систему.

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Компанії Apple і Google розширили можливості сповіщень про небажане відстеження. Після оновлення телефони під управлінням операційних систем iOS 17.5 і Android 6.0+ будуть автоматично попереджати, якщо виявлять поблизу AirTag або Bluetooth-мітку, які не були встановлені користувачем, пише PCMag.

Операційна система iOS 17.5 крім AirTags реагуватиме і на Bluetooth-трекери від сторонніх виробників, таких як Chipolo, Eufy, Jio, Motorola і Pebblebee. В Apple заявили: якщо користувач отримує таке попередження на своєму пристрої iOS, це означає, що чужий AirTag, аксесуар Find My або інший Bluetooth-трекер рухається разом із ним.

В Apple заявили: якщо користувач отримує таке попередження на своєму пристрої iOS, це означає, що чужий AirTag, аксесуар Find My або інший Bluetooth-трекер рухається разом із ним.

"Якщо ви отримали попередження на iPhone, ви можете переглянути ідентифікатор трекера, змусити трекер відтворити звук, що допомагає його знайти, і отримати інструкції щодо його відключення", — йдеться в заяві.

Компанія запевнила, що остання версія операційної системи буде здатна розпізнати Bluetooth-мітки від таких виробників, як Chipolo, Eufy, Jio, Motorola і Pebblebee.

Google теж не відстає і вже впроваджує систему виявлення AirTag для Android. За словами Еріка Кея, віцепрезидента Google з розробки, ці сповіщення про невідомі трекери з'являться на телефонах під управлінням Android 6.0 і пізніших версій уже в травні 2024 року. Таким чином, пристрої Android, продані за останні 7 років отримають це оновлення.

Система сповіщення повідомить користувачів Android-пристроїв про те, чи було встановлено сторонній AirTag на речі або автомобілі, щоб відстежувати їхнє місце розташування. У грудні 2021 року Apple випустила застосунок для Android під назвою Tracker Detect для вирішення цієї проблеми, але він вимагає, щоб користувачі заздалегідь завантажили його з магазину Google Play, а потім вручну активували функцію сканування. А ось вбудована система сповіщень Google спрацьовуватиме автоматично в разі виявлення шахрайських міток AirTags.

Після отримання повідомлення, людині потрібно клікнути на нього для отримання додаткової інформації. Користувач побачить карту і зрозуміє, який саме маршрут був відстежений міткою. Після натискання на "Відтворити звук", трекер почне сигналізувати і його можна буде швидко відшукати. Крім того, у попередженні користувачеві буде запропоновано записати серійний номер Bluetooth-мітки, а також він отримає інструкції про те, як вимкнути пристрій.

Google заявляє, що система наразі призначена для роботи з Apple AirTags, але працює над розширенням цієї функції для більшої кількості Bluetooth-трекерів. У травні компанія в партнерстві з Apple випустила проєкт стандартів, що дає змогу виявляти всі Bluetooth-трекери як пристроями Android, так і iPhone. На той момент нова специфікація отримала підтримку від Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security і Pebblebee.

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Google повідомляє, що користувачі можуть вручну сканувати навколишню територію на наявність несанкціонованих трекерів. Для цього потрібно на смартфоні перейти в "Налаштування" — "Безпека та екстрені ситуації" — "Невідомі сповіщення трекера" — "Сканувати зараз". Смартфону знадобиться близько 10 секунд для завершення сканування, потім користувач побачить список трекерів, які наразі визначені як такі, що знаходяться поруч.

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