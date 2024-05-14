Краще, ніж iPhone: з'явився смартфон із дуже великою і якісною камерою (фото)

Vivo X100 Ultra оснащений 200-мегапіксельним телеоб'єктивом. Такого датчика не отримував жоден смартфон у світі.

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Китайський виробник офіційно представив новий смартфон — Vivo X100 Ultra. У компанії впевнені, що його камери новинки роблять знімки кращі, ніж камери iPhone, пише Аndroid Аuthorytу.

У новому смартфоні основна увага приділяється системі камер, яка враховує 200-мегапіксельний телеоб'єктив із 3,7-кратним збільшенням (f/2,67, 1/1,4 дюйма, HP9). Такої великої кількості мегапікселів не має телеоб'єктив жодного смартфона у світі. У Vivo заявляють, що він може забезпечити хорошу якість зображення при збільшенні до 20x. Компанія також додала в цю камеру стабілізацію "CIPA 4.5".

Смартфони Vivo X100 Ultra Фото: Vivo

У телефоні Vivo є так звана функція Telephoto Stage, що забезпечує поліпшений вихідний сигнал у 10-30 разів, поліпшену якість відео завдяки чипу обробки зображень V3+ і поліпшений звук. Незрозуміло, чи є це режимом, що налаштовується, чи він спрацьовує автоматично, як опція X100 Pro Telephoto Sunshot. У будь-якому разі, цей телеоб'єктив підтримує режим макрозйомки зі збільшенням до 20x і портретну зйомку з більш високою роздільною здатністю.

Система камер містить ще й 50-мегапіксельну однодюймову основну камеру LYT-900 з поліпшеною стабілізацією, надширококутну камеру LYT-600 з роздільною здатністю 50 МП. Усі три задні камери мають покриття ZEISS T для зменшення відблисків. На передній панелі розташована 50-мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків. У компанії заявили, що ці камери в поєднанні з чипом обробки зображень V3+ забезпечуватимуть якість відео, яку можна порівняти з iPhone.

Камери X100 Ultra дають змогу робити кінематографічне портретне відео 4K, сповільнене відео 4K/120 кадрів за секунду, відео Dolby Vision 4K/60 кадрів за секунду, мають захоплення 3D-фото та відео, а також функцію підводного знімання (це фільтр, що робить кадри такими, наче їх знято під водою). Однак знімати під водою теж можна — на глибині до 40 метрів і за допомогою спеціального футляра для підводного плавання.

Vivo X100 Ultra має в своєму розпорядженні чип Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовий OLED-екран із частотою 120 Гц, акумулятор ємністю 5500 мАгод, дротову зарядку 80 Вт і бездротову зарядку 30 Вт. Телефон також оснащений ультразвуковим датчиком відбитків пальців під дисплеєм Goodix, захистом від вологи, пилу IP69 і IP68, підтримкою Mac (включно з передачею фотографій і документів) і режимом Wi-Fi, здатним підтримувати стабільне з'єднання на відстані до 150 метрів.

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На китайському ринку смартфон продаватиметься за 898 доларів США (модель 12 ГБ/256 ГБ), за 1009 доларів (модель 16 ГБ/512 ГБ), 1106 доларів (модель 16 ГБ/1 ТБ). На глобальний ринок телефон найближчим часом не надійде.

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