Компанія Apple презентувала новий iPhone 16: швидший, більший, але не дорожчий (відео)

Новий iPhone 16, як обіцяють розробники, повинен бути на третину швидше своєї попередньої моделі. Вбудований голосовий помічник Siri "не розумітиме" російську.

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У вівторок, 9 вересня, корпорація Apple продемонструвала нові моделі iPhone 16. Презентація проходила на Apple Event.

IPhone 16 зроблений з алюмінію та матиме 5 кольорів: чорний, рожевий, зелений, білий й ультрамариновий.

Отримавши процесор А18, гаджет повинен бути на 30% швидше за свого попередника.

Смартфон має покращену камеру 48 МП з п'ятикратним зумом. Також вперше з'явиться можливість поставити відеозапис на паузу. Основний модуль камери на 48 Мп, діафрагма f/1,6. Ширококутова камера отримала сенсор на 12 Мп, апертуру f/2,2, що зробить нічні фото світлішими. Також камера може робити макрознімки.

Апарат з операційною системою iOS 18, оснащений кнопкою Capture Button, яка є аналогом Гугл об'єктиву. При її затисканні вбудований штучний інтелект Apple Intelligent повинен розповісти, що зображено на фото, додати в календар подію, по назві ресторану дізнатися меню, редагувати фото тощо.

За допомогою кнопки Camera Control можна швидко розпізнавати об'єкти на фото. Легкими свайпами по елементу можна буде змінювати масштабування картинки.

Голосовий помічник Siri не розмовлятиме російською мовою.

IPhone 16 вийде з двома розмірами екрана – 6,1 і 6,7 дюймів. Скло у ньому вдвічі товстіше, ніж раніше.

У компанії Apple відмовилися від свого "фірмового" роз'єму Lightning, узявши на озброєння поширений варіант Type-C.

Ціна нового IPhone 16 – $799, iPhone 16 Plus – $899. За 16 Pro у США доведеться викласти $999 та від $1199 — за Pro Max. Тобто, з такими ж самими цінами стартували й продажі IPhone 15 рік тому.

Нагадаємо, на початку вересня Xiaomi випустила смартфон Redmi 14C ціною $119. За параметрами дисплея, китайський бюджетник випереджає навіть iPhone 15.