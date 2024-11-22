Коли чекати на "дешевий" iPhone: що відомо про майбутню модель SE 4 (фото)

Бюджетний iPhone SE 4 може надійти в продаж навесні наступного року за ціною 450–500 доларів або вище, вважають аналітики.

Згідно з останніми прогнозами аналітиків, компанія Apple готується випустити свій бюджетний iPhone SE 4 до кінця першого кварталу 2025 року. Фокус зібрав, що відомо про смартфон на цей час.

Дата виходу iPhone SE 4

Як зазначає портал PhoneArena, на відміну від стандартних iPhone, які отримують регулярні щорічні оновлення, серія SE має більш непередбачуваний графік випуску. Останнє доповнення до серії з'явилося два роки тому у вигляді iPhone SE 3.

Бюджетні смартфони Apple, як правило, випускаються навесні, на першому заході компанії в році. Зважаючи на це, у виданні вважають, що березень 2025 року — найімовірніший час виходу iPhone SE 4.

За даними MacRumors, це припущення підтвердив аналітик Barclays Том О'Меллі, який разом із колегами нещодавно вирушив до Азії, щоб зустрітися з різними виробниками та постачальниками електроніки. За їхніми даними, iPhone SE 4 з розробленим Apple модемом 5G має вийти ближче до кінця першого кварталу наступного року.

Ціна iPhone SE 4

PhoneArena пише, що ціна iPhone SE і стандартних iPhone з кожним роком зростає. З огляду на тенденцію, у виданні вважають, що iPhone SE 4 коштуватиме приблизно 450–500 доларів або вище.

Так, відомий інформатор Ice Universe припускає, що ціна на наступний iPhone SE, найімовірніше, буде між 499 і 549 доларами. Інший недавній витік від інсайдера Revegnus1 натякає на схожу ціну, припускаючи, що iPhone SE 4 може коштувати приблизно 499 доларів.

Водночас інформатор у соціальних мережах, відомий як Revegnus, вважає, що iPhone SE 4 надійде в продаж за ціною $429, як і його попередник на старті.

Камера iPhone SE4

У PhoneArena зазначають, що серія iPhone SE традиційно не вирізняється видатною камерою. Згідно з витоками, новий смартфон буде оснащений однією задньою камерою, як і попередні моделі iPhone SE.

За словами анонімного джерела, на якого посилається MacRumors, iPhone SE 4 може бути оснащений 48-мегапіксельною задньою камерою, що стане значним поліпшенням, як порівняти з поточною моделлю.

Пам'ять iPhone SE4

Як зазначає PhoneArena, з огляду на те, що Pro iPhone, як і раніше, мають від 128 ГБ вбудованої пам'яті, базова конфігурація iPhone SE 4, ймовірно, отримає не більше половини цього обсягу — 64 ГБ.

Однак фрілансер-кодер Нгуєн Фі Хунг стверджує, що iPhone SE 4 може мати 6 ГБ оперативної пам'яті та два варіанти сховища: базовий варіант на 128 ГБ і розширений на 512 ГБ.

Дизайн iPhone SE 4

Витік інформації від Мінг-Чі Куо говорить, що новий iPhone SE буде являти собою "незначну модифікацію 6,1-дюймового iPhone 14". Чутки від інформатора, відомого як Unknownz21, підтверджують цю заяву, стверджуючи, що iPhone SE 4 буде заснований на iPhone 14. CAD-рендери, що нещодавно просочилися в мережу, також показують схожість між iPhone SE 4 і iPhone 14.

CAD-рендер iPhone SE 4 Фото: 91mobiles CAD-рендер iPhone SE 4 Фото: 91mobiles

Водночас, за інформацією інсайдера Маджина Бу, iPhone SE 4 може нагадувати наступне покоління iPhone 16. Він стверджує, що новий смартфон буде оснащений Dynamic Island і одиночною камерою на задній панелі.

iPhone SE 4 може нагадувати iPhone 16 Фото: X (Twitter)

У PhoneArena також назвали очікувані кольори iPhone SE 4: синій, фіолетовий/рожевий, зелений/жовтий, білий, чорний, червоний.

Дисплей iPhone SE4

За словами відомого аналітика дисплеїв Росса Янга, iPhone SE 4 може мати 6,1-дюймовий дисплей, схожий на той, що встановлений на iPhone XR.

Пізніше південнокорейський портал The Elec повідомив, що iPhone SE може використовувати панель iPhone 13, зробивши перший смартфон в історії лінійки з OLED-екраном. Крім того, за повідомленнями видання Nikkei Asia, починаючи з 2025 року Apple планує перейти на OLED-дисплеї у всіх моделях iPhone, повністю відмовившись від РК-дисплеїв.

Акумулятор iPhone SE4

За даними джерел Apple Insider, прототипи iPhone SE, вочевидь, розробляються з акумулятором A2863 ємністю 3279 мАг від iPhone 14. Як порівняти з iPhone SE 3, ця батарея має більш ніж на 1250 мАг більше ємності, що потенційно забезпечує більш тривалий час роботи батареї.

Функції та ПЗ iPhone SE 4

PhoneArena пише, що iPhone SE 4 буде оснащений останньою версією iOS на момент його випуску. Наразі загальнодоступною версією є iOS 17, а iOS 18 вже анонсована і, як очікується, буде випущена пізніше цієї осені. Зважаючи на це, iPhone SE 4 як мінімум отримає iOS 18.

Як зазначають у виданні, також ходять чутки, що iPhone SE 4 також може стати першим пристроєм, у якому використовуватимуть власний модемний чип 5G від Apple.

Нагадаємо, Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.