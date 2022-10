Дизайнери з Дубая створили iPhone із годинником Rolex за 135 тисяч доларів

Розкішний смартфон оснащений не менш розкішним золотим годинником із діамантами

Дизайнери з Дубая створили дуже дорогу версію iPhone 14 Pro Max, додавши до нього годинник Rolex на задню панель. Про це пише Daily Mail.

При роздрібній ціні майже дві тисячі доларів, iPhone 14 Pro Max є одним із найдорожчих смартфонів на ринку.

Але дизайнери припустили, що це недостатньо дорого й точно не надто розкішно. Так що вони додали корпус із титану з чорним PVD-покриттям; годинник Rolex Cosmograph Daytona діаметром 40 мм із жовтого золота з вісьма діамантами; три декоративні циферблати; три декоративні перемикачі — все із золота. Декоративні спідометри та перемикачі, виконані із золота, відтворюють дизайн панелі приладів спортивного автомобіля.

[ + – ] iPhone із годинником Rolex за 135 тисяч доларів Фото: Скриншот

Після всіх цих нововведень телефон явно став розкішним і набагато дорожчим. Тепер він коштує близько 135 тисяч доларів залежно від ціни обробки.

Утім, бренд Caviar і раніше робив дорогі й не надто речі дуже дорогими, підганяючи їх під стандарти якості мільярдерів і олігархів.

Так, вони випускали чохол для iPhone із фрагментом справжнього зуба тиранозавра віком 80 мільйонів років, навушники AirPods із 18-каратного золота й iPhone Tesla із власною сонячною панеллю.

iPhone 13 Pro Tyrannophone із зубом тиранозавра був прикрашений 3D-зображенням голови динозавра з оком із бурштину.

Нагадаємо, раніше в кабінеті Рамзана Кадирова уважна журналістка побачила дуже дороге спортивне спорядження від Louis Vuitton. Колекцію The Icon and The Iconoclasts у 2014 році створили Карл Лагерфельд, Рей Кавакубо, Крістіан Лубутен та інші відомі дизайнери на честь 160-річчя модного дому.

Так, Лагерфельд приклав руку до створення боксерської груші, боксерських рукавичок, тренувального мата, кофра та сумки для зберігання всього цього у фірмових кольорах і з логотипами Louis Vuitton. Вартість всього цього надміру — понад 175 тисяч доларів.