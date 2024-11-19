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Крокуйте обережно: найнебезпечніші сходи у світі "вб'ють вас миттєво" (фото)

сходи, сша
Фото: Death Stairs | Сходи

Щороку від нещасних випадків на сходах у США гине трохи більше мільйона людей. У соцмережі створили спеціальну групу, де публікують кадри подібних сходинок.

У соціальній мережі Facebook вже 4 роки існує група "Сходи смерті", де тисячі людей публікують фотографії, на їхню думку, небезпечних сходів, підйом якими ризикований, а спуск — смертельний. Про це пише Daily Star.

Навіть у самій групі попереджають про необхідність крокувати обережно і дивитися на всі боки.

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Видання зазначає, що за даними Американського журналу невідкладної медицини, щороку в США від нещасних випадків на сходах гине трохи більше мільйона людей.

І дивлячись на кадри сходів, якими діляться користувачі в групі Death Stairs, стають зрозумілими причини такої статистики.

"Кожні з них смертоносніші за попередні, деякі з них прямовисні, а інші жахливо звивисті", — констатує видання.

Користувачі діляться не тільки кадрами сходів, а й історіями з життя, як їм довелося пережити зустріч із таким непродуманим предметом інтер'єру або архітектурною "родзинкою".

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Приміром, один із них, описуючи свій досвід, уточнив, що сходи в хостелі, де він зупинявся, вимагали неабияких "акробатичних навичок". Інший же розповів, що бильця якось допомогли йому "уникнути неминучої загибелі". Дехто ж зазначав, що для них падіння з крутих сходів закінчувалися переломами, вивихами та забоями.

Нагадаємо, чоловік показав, що знайшов приховані сходи, що ведуть у підземний тунель.

Також Фокус писав, що крихітну квартиру під сходами площею всього 5 квадратних метрів з ліжком і унітазом посеред кімнати, здали в оренду в Шанхаї миттєво.