Шагайте осторожно: самая опасная лестница в мире "убьет вас мгновенно" (фото)

Ежегодно от несчастных случаев на лестницах в США погибает чуть более миллиона человек. В соцсети создали специальную группу, где публикуют кадры подобных ступенек.

В социальной сети Facebook уже 4 года существует группа "Лестница смерти", где тысячи людей публикуют фотографии, по их мнению, опасных лестниц, подъем по которым рискован, а спуск — смертелен. Об этом пишет Daily Star.

Даже в самой группе предупреждают о необходимости шагать осторожно и смотреть по сторонам.

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Издание отмечает, что по данным Американского журнала неотложной медицины, каждый год в США от несчастных случаев на лестницах погибает чуть более миллиона человек.

И глядя на кадры лестниц, которыми делятся пользователи в группе Death Stairs, становятся понятыми причины такой статистики.

"Каждая из них смертоноснее предыдущей, некоторые из них отвесные, а другие кошмарно извилистые", — констатирует издание.

Пользователи делятся не только кадрами лестниц, но и историями из жизни, как им пришлось пережить встречу с таким непродуманным предметом интерьера или архитектурной "изюминкой".

К примеру, один из них, описывая свой опыт, уточнил, что лестница в хостеле, где он останавливался, требовала недюжинных "акробатических навыков". Другой же рассказал, что перила как-то помогли ему "избежать неминуемой гибели". Некоторые же отмечали, что для них падения с крутых лестниц заканчивались переломами, вывихами и ушибами.

Напомним, мужчина показал, что нашел скрытую лестницу, ведущую в подземный туннель.

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