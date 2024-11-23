Женщина нашла дома лучший уголок для работы: люди говорят, что это гениально (фото)

Хозяйка дополнила интерьер несколькими важными покупками: письменным столом цвета натурального дуба, на котором есть место для клавиатуры и монитора, а также стулом и ковром.

Многие мечтают о дополнительной комнате в своем доме или квартире, чтобы обустроить там рабочее место, игровую зону и уголок для занятия спортом. Воплотить замысел в реальность удалось Эмили Макалистер, которая использовала для этого "мертвое" пространство над лестницей. Результатом трансформации женщина поделилась в TikTok.

Лестница в доме Эмили раньше спускалась по спирали к входной двери и занимала огромную часть коридора. Чтобы использовать эти квадратные метры с пользой, хозяйка попросила строителей добавить специальную платформу, изменив при этом всю конструкцию.

В описании к опубликованным снимкам Эмили отметила: "Одержимы нашим маленьким офисом! Доказательство того, что даже маленькое пространство может быть полезным".

Женщина дополнила интерьер несколькими важными покупками: письменным столом цвета натурального дуба, на котором есть место для клавиатуры и монитора, а также стулом и ковром.

Рабочее место на лестнице Фото: Emily McAllister Home Рабочее место на лестнице Фото: Emily McAllister Home

Интересно, что такие нестандартные решения способны повлиять на стоимость недвижимости. По данным Octagon Capital, обустройство домашнего офиса в среднем увеличивает стоимость жилья на 5-10%, однако имеет значение целый ряд дополнительных факторов.

Подписчики Эмили высоко оценили ее идею, похвалив за креативный подход и функциональное использование жилой площади.

"Это очень умно";

"Мне нравится то, что у вас получилось";

"Уютно и функционально";

"Надо еще поставить ограничитель скорости, чтобы не скатиться по этой крутой лестнице вниз".

Макалистер позже ответила на последний комментарий: "Мы работаем здесь около 2 месяцев, и такого до сих пор не случалось. Думаю, что все в порядке, ха-ха!".

Напомним, ранее Фокус писал, что графический дизайнер из Винницы, которую зовут Анна, показала удивительную трансформацию ее двухкомнатной "хрущевки". Подробнее обо всех этапах ремонта женщина рассказала в сюжете для YouTube-канала "Оседлая кочевница", собравшем более 50 тысяч просмотров.

А вот 62-летняя Донна из Австралии возвела крошечный домик прямо посреди леса. После того как строители завершили этап монтажа каркаса помещения, женщина просмотрела ряд видеоуроков на YouTube, чтобы собственноручно обустроить его изнутри.