Украинка удивила невероятным ремонтом в типичной "хрущевке": что получилось (видео)

В кадре владелица квартиры, которую зовут Анна, рассказывает о нюансах ремонта в ограниченных квадратных метрах.

Графический дизайнер из Винницы, которую зовут Анна, показала удивительную трансформацию двухкомнатной "хрущевки". Подробнее обо всех этапах ремонта женщина рассказала в сюжете для YouTube-канала "Оседлая кочевница", собравшего более 50 тысяч просмотров.

В кадре владелица квартиры рассказывает о нюансах ремонта в ограниченных квадратных метрах. Свою экскурсию она начала с небольшой, но функциональной кухни, где удалось разместить всю бытовую технику.

Во второй части сюжета хозяйка показала две жилые комнаты.

"Нужно было в этом пространстве разместить гардероб, гостиную, рабочее место, а также зону отдыха. Мы разделили комнату, разместив вот таким образом диван", — рассказывает Анна.

Хозяйка показала две жилые комнаты Фото: ХАТАтур

Среди прочего женщина похвасталась идеей покрасить старый деревянный пол в голубой цвет, хотя мастера говорили ей, что это безумие, а также похвасталась оригинальным декором: картинами украинских художников, столиком с аквариумом, где плавает маленькая черепаха, вазонами в дизайнерских горшках и аутентичным ковром с резиновой основой.

Заслуживают внимания и отдельные хитрости, например нестандартное оформление батарей и скрытый лоток для кошек.

В завершение єкскурсии дизайнер показала крошечную детскую комнату с двухъярусной кроватью и французским панорамным окном, балкон с местом для релаксации, разделенный санузел — аскетичный туалет и ванную комнату, выложенные стильной белой плиткой.

Детская комната Фото: ХАТАтур

Зрители оценили креативные решения владелицы "хрущевки" и поблагодарили ее за идеи и вдохновение.

"Очень уютно, хозяйка с хорошим вкусом";

"На такой небольшой кухне все обустроить и удобно разместить — это талант";

"Мойка с видом на улицу — лайк. Всегда удивляюсь, как в маленьком пространстве удается размещать так много всего. Респект хозяйке, мастерам";

"В очередной раз убеждаюсь — главное не вложить много денег и иметь большие площади, а иметь хороший вкус, продумать все детали и принимать разумные решения".

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2х2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.