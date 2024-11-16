Українка здивувала неймовірним ремонтом у типовій "хрущовці": що вийшло (відео)

У кадрі власниця помешкання, яку звуть Ганна, розповідає про нюанси ремонту в обмежених квадратних метрах.

Графічна дизайнерка з Вінниці, яку звуть Ганна, показала дивовижну трансформацію її двокімнатної "хрущовки". Детальніше про всі етапи ремонту жінка розповіла в сюжеті для YouTube-каналу "Осіла кочівниця", що зібрав понад 50 тисяч переглядів.

У кадрі власниця помешкання розповідає про нюанси ремонту в обмежених квадратних метрах. Свою екскурсію вона розпочала з невеличкої, але функціональної кухні, де вдалося розмістити всю побутову техніку.

В другій частині сюжету господиня показала дві житлові кімнати.

"Потрібно було в цьому просторі розмістити гардероб, вітальню, робоче місце, а також зону відпочинку. Ми розділили кімнату, розмістивши ось таким чином диван", — розповідає Ганна.

Господиня показала дві житлові кімнати Фото: ХАТАтур

Серед іншого жінка похизувалась ідеєю пофарбувати стару дерев’яну підлогу у блакитний колір, хоча майстри казали їй, що це божевілля, а також похизувалась оригінальним декором: картинами українських митців, столиком з акваріумом, де плаває маленька черепаха, вазонами у дизайнерських горщиках й автентичним килимом з гумовою основою.

Заслуговують уваги й окремі хитрощі, як-от нестандартне оформлення батарей та прихований лоток для котів.

На завершення огляду дизайнерка показала крихітну дитячу кімнату з двоярусним ліжком та французьким панорамним вікном, балкон з місцем для релаксації, розділений санвузол — аскетичний туалет та ванну кімнату, викладені стильною білою плиткою.

Дитяча кімната Фото: ХАТАтур

Глядачі оцінили креативні рішення власниці "хрущовки" та подякували їй за ідеї та натхнення.

"Дуже затишно, господиня з гарним смаком";

"На такій невеличкій кухні все облаштувати й зручно розмістити — це талант";

"Мийка з видом на вулицю — вподобайка. Завжди дивуюсь, як у маленькому просторі вдається розмістити так багато всього. Респект господині, майстрам";

"У черговий раз переконуюсь — головне не вкласти багато грошей і мати великі площі, а мати гарний смак, продумати всі деталі і ухвалювати розумні рішення".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язання житлового питання.

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