"Самый маленький в мире офис": женщина обустроила свое рабочее место в шкафу (фото)

Пользователи сети оставили множество положительных комментариев, расхваливая проект Бесси и сравнивая его с чуланом "Гарри Поттера".

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Женщина, которую зовут Бесси, нашла оригинальное решение проблемы нехватки места для дистанционной работы. Блогерша превратила нишу для гардероба в своей квартире в функциональный домашний офис со всем необходимым оборудованием, а затем поделилась собственным опытом в TikTok.

Однажды Бесси решила действовать, устав от необходимости ежедневно работать за обеденным столом.

"Мне просто некуда было деваться. Решила превратить гардероб в прекрасное, хоть и крошечное, рабочее место!" — рассказывает она.

Бесси решила действовать, устав от необходимости ежедневно работать за обеденным столом Фото: Tiktok | Atbessies

Реконструкция началась с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и прочего хлама. Далее мастерица занялась покраской и поклейкой обоев, после чего установила двойную розетку, повесила полочку и постелила ковер.

На финальном этапе нужно было занести мебель — письменный стол, светильник и стул, а также украсить интерьер разнообразным декором.

Реконструкция началась с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и прочего хлама Фото: Tiktok | Atbessies Реконструкция началась с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и прочего хлама Фото: Tiktok | Atbessies

"Теперь в конце рабочего дня я могу закрыть дверь и символически уйти с работы. Это то чувство, которого не хватает многим из нас" — шутит автор ролика, собравшего около 70 тысяч просмотров, множество комментариев, лайков и репостов.

Обновленное рабочее место блогерши Фото: Tiktok | Atbessies

Пользователи TikTok и Instagram оставили множество положительных комментариев, расхваливая этот проект и сравнивая его с чуланом "Гарри Поттера".

"У меня есть такой же гардероб, нужно только вдохновение!";

"Просто невероятное преображение. Мне также не хватает своего пространства для работы";

"Вы еще раз доказали, что можно найти выход из любой ситуации. Круто!".

"Самый маленький в мире офис, но очень уютный";

"Вы — молодец!".

Напомним, ранее Фокус писал, что 42-летняя Джейд Датч из Великобритании 20 лет назад приобрела в Манчестере заброшенный трехкомнатный дом, который называли "худшим на улице". После масштабного капитального ремонта и перепланировки его просто невозможно узнать.

Кроме того, бывшая трамвайная станция в городе Аделаиды (Австралия) превратилась в роскошный семейный дом с четырьмя спальнями в стиле лофт. Последние 30 лет там счастливо жили Корбет Стейн и его партнерша Диана Палмер, однако теперь пара продает свой особняк.