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МирФан

"Самый маленький в мире офис": женщина обустроила свое рабочее место в шкафу (фото)

Рабочее место дома, где можно обустроить, как сделать из гардеробного шкафа маленький офис, ремонт своими силами
Фото: коллаж Фокус | Рабочее место в гардеробе

Пользователи сети оставили множество положительных комментариев, расхваливая проект Бесси и сравнивая его с чуланом "Гарри Поттера".

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Женщина, которую зовут Бесси, нашла оригинальное решение проблемы нехватки места для дистанционной работы. Блогерша превратила нишу для гардероба в своей квартире в функциональный домашний офис со всем необходимым оборудованием, а затем поделилась собственным опытом в TikTok.

Однажды Бесси решила действовать, устав от необходимости ежедневно работать за обеденным столом.

"Мне просто некуда было деваться. Решила превратить гардероб в прекрасное, хоть и крошечное, рабочее место!" — рассказывает она.

Рабочее место дома, где можно обустроить, как сделать из гардеробного шкафа маленький офис, ремонт своими силами Fullscreen
Бесси решила действовать, устав от необходимости ежедневно работать за обеденным столом
Фото: Tiktok | Atbessies

Реконструкция началась с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и прочего хлама. Далее мастерица занялась покраской и поклейкой обоев, после чего установила двойную розетку, повесила полочку и постелила ковер.

На финальном этапе нужно было занести мебель — письменный стол, светильник и стул, а также украсить интерьер разнообразным декором.

Рабочее место дома, где можно обустроить, как сделать из гардеробного шкафа маленький офис, ремонт своими силами Fullscreen
Реконструкция началась с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и прочего хлама
Фото: Tiktok | Atbessies
Рабочее место дома, где можно обустроить, как сделать из гардеробного шкафа маленький офис, ремонт своими силами Fullscreen
Реконструкция началась с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и прочего хлама
Фото: Tiktok | Atbessies

"Теперь в конце рабочего дня я могу закрыть дверь и символически уйти с работы. Это то чувство, которого не хватает многим из нас" — шутит автор ролика, собравшего около 70 тысяч просмотров, множество комментариев, лайков и репостов.

Рабочее место дома, где можно обустроить, как сделать из гардеробного шкафа маленький офис, ремонт своими силами Fullscreen
Обновленное рабочее место блогерши
Фото: Tiktok | Atbessies

Пользователи TikTok и Instagram оставили множество положительных комментариев, расхваливая этот проект и сравнивая его с чуланом "Гарри Поттера".

  • "У меня есть такой же гардероб, нужно только вдохновение!";
  • "Просто невероятное преображение. Мне также не хватает своего пространства для работы";
  • "Вы еще раз доказали, что можно найти выход из любой ситуации. Круто!".
  • "Самый маленький в мире офис, но очень уютный";
  • "Вы — молодец!".

Напомним, ранее Фокус писал, что 42-летняя Джейд Датч из Великобритании 20 лет назад приобрела в Манчестере заброшенный трехкомнатный дом, который называли "худшим на улице". После масштабного капитального ремонта и перепланировки его просто невозможно узнать.

Кроме того, бывшая трамвайная станция в городе Аделаиды (Австралия) превратилась в роскошный семейный дом с четырьмя спальнями в стиле лофт. Последние 30 лет там счастливо жили Корбет Стейн и его партнерша Диана Палмер, однако теперь пара продает свой особняк.