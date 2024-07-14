"Другой мир": старая трамвайная станция превратилась в роскошный дом (фото)

Окна в доме выходят на тихий задний двор и веранду, засаженную цитрусовыми и авокадо.

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Бывшая трамвайная станция в городе Аделаиды (Австралия) превратилась в роскошный семейный дом с четырьмя спальнями в стиле лофт. Последние 30 лет там счастливо жили Корбет Стейн и его партнерша Диана Палмер, однако теперь пара продает свой особняк, пишет издание Real Estate.

Новые владельцы станции снесли ряд внутренних стен, создав большое жилое пространство с центральной лестницей, которая отделяет кухню и столовую.

На втором этаже расположены три спальни, гостиная и очень стильная ванная комната с гидромассажной системой. Окна в доме выходят на очаровательный, тихий задний двор и веранду, засаженную цитрусовыми и авокадо.

Окна в доме выходят на волшебный, тихий задний двор и веранду Фото: Real Estate

Позже к первому этажу достроили еще одну спальню, мини-кухню и отдельную ванную комнату. Пара надеялась, что когда-то туда переедет мать Палмер, но не сложилось.

"Мы старались не трогать здание снаружи, поэтому оно выглядит, как и когда-то. Вы до сих пор можете увидеть, где проходил кабель, а на заднем крыльце стоит массивный трансформатор для запуска трамваев", — рассказывает Стейн.

К первому этажу достроили еще одну спальню, мини-кухню и отдельную ванную комнату Фото: Real Estate К первому этажу достроили еще одну спальню, мини-кухню и отдельную ванную комнату Фото: Real Estate

Преимуществом этого дома является то, что внутри держится комфортная температура воздуха — прохладно летом и теплее зимой, все это благодаря массивным стенам толщиной 470 мм.

"Внешне здание довольно неприметное, но когда заходите внутрь, то будто оказываетесь в другом мире. В этом есть свое очарование. Через несколько лет станции исполнится 100 лет, и мы думаем, что пришло время передать ее в другие руки", — объясняют владельцы свое решение продать недвижимость.

Объект вскоре выставят на аукцион Williams Real Estate.

Преимуществом этого дома является то, что внутри держится комфортная температура летом и зимой Фото: Real Estate Преимуществом этого дома является то, что внутри держится комфортная температура летом и зимой Фото: Real Estate

Напомним, ранее Фокус писал о 20-летнем Билли Гилморе из Ноттингема (Великобритания), который приобрел детали списанного Boeing 777 авиакомпании British Airways, чтобы превратить свой старый сарай в копию салона пассажирского самолета. На все про все у него ушло три года и более 2000 фунтов стерлингов.

Кроме того, непригодную для жизни гнилую хижину с тремя спальнями в австралийском городке Энфилд продали за 2,41 миллиона долларов. Желающим приобрести недвижимость даже пришлось стоять в очереди и соревноваться за это предложение.