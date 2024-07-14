"Інший світ": стара трамвайна станція перетворилась на розкішний будинок (фото)

Вікна в оселі виходять на тихий задній двір та веранду, засаджену цитрусовими й авокадо.

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Колишня трамвайна станція у місті Аделаїди (Австралія) перетворилась на розкішний сімейний будинок із чотирма спальнями у стилі лофт. Останні 30 років там щасливо жили Корбет Стейн та його партнерка Діана Палмер, однак тепер пара продає свій особняк, пише видання Real Estate.

Нові власники станції знесли ряд внутрішніх стін, створивши великий житловий простір з центральними сходами, які відокремлюють кухню та їдальню.

На другому поверсі розташовані три спальні, вітальня та дуже стильна ванна кімната з гідромасажною системою. Вікна в оселі виходять на чарівний, тихий задній двір та веранду, засаджену цитрусовими й авокадо.

Вікна в оселі виходять на чарівний, тихий задній двір та веранду Фото: Real Estate

Пізніше до першого поверху добудували ще одну спальню, мінікухню та окрему ванну кімнатою. Пара сподівалася, що колись туди переїде матір Палмер, але не склалося.

"Ми намагалися не чіпати будівлю зовні, тож вона має такий самий вигляд, як і колись. Ви досі можете побачити, де проходив кабель, а на задньому ґанку стоїть масивний трансформатор для запуску трамваїв", — розповідає Стейн.

До першого поверху добудували ще одну спальню, мінікухню та окрему ванну кімнатою Фото: Real Estate До першого поверху добудували ще одну спальню, мінікухню та окрему ванну кімнатою Фото: Real Estate

Перевагою цього будинку є те, що всередині тримається комфортна температура повітря — прохолодно влітку й тепліше взимку, усе це завдяки масивним стінам завтовшки 470 мм.

"Зовні будівля досить непримітна, але коли заходите всередину, то ніби опиняєтесь в іншому світі. У цьому є своя чарівність. За кілька років станції виповниться 100 років, і ми думаємо, що прийшов час передати її в інші руки", — пояснюють власники своє рішення продати нерухомість.

Об’єкт невдовзі виставлять на аукціон Williams Real Estate.

Перевагою цього будинку є те, що всередині тримається комфортна температура влітку та взимку Фото: Real Estate Перевагою цього будинку є те, що всередині тримається комфортна температура влітку та взимку Фото: Real Estate

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 20-річного Біллі Гілмора з Ноттінгему (Велика Британія), який придбав деталі списаного Boeing 777 авіакомпанії British Airways, щоб перетворити свій старий сарай на копію салону пасажирського літака. На все про все у нього пішло три роки та понад 2000 фунтів стерлінгів.

Крім того, непридатну для життя гнилу хатину з трьома спальнями в австралійському містечку Енфілд продали за 2,41 мільйона доларів. Охочим придбати нерухомість навіть довелося стояти в черзі та змагатися за цю пропозицію.