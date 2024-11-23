Жінка знайшла вдома найкращий куточок для роботи: люди кажуть, що це геніально (фото)

Господиня доповнила інтер’єр кількома важливими покупками: письмовим столом кольору натурального дуба, на якому є місце для клавіатури та монітора, стільцем та килимом.

Багато хто мріє про додаткову кімнату в своєму будинку чи квартирі, аби облаштувати там робоче місце, ігрову зону та куточок для заняття спортом. Втілити задум у реальність вдалось Емілі Макалістер, яка використала для цього "мертвий" простір над сходами. Результатом трансформації жінка поділилась у TikTok.

Сходи у будинку Емілі раніше спускалися по спіралі до вхідних дверей й займали величезну частину коридору. Щоб використати ці квадратні метри з користю, господиня попросила будівельників додати спеціальну платформу, змінивши при цьому всю конструкцію.

В описі до опублікованих знімків Емілі зазначила: "Одержимі нашим маленьким офісом! Доказ того, що навіть маленький простір може бути корисним".

Жінка доповнила інтер’єр кількома важливими покупками: письмовим столом кольору натурального дуба, на якому є місце для клавіатури та монітора, стільцем та килимом.

Робоче місце на сходах Фото: Emily McAllister Home Робоче місце на сходах Фото: Emily McAllister Home

Цікаво, що такі нестандартні рішення здатні вплинути на вартість нерухомості. За даними Octagon Capital, облаштування домашнього офісу в середньому збільшує вартість житла на 5-10%, однак має значення ціла низка додаткових факторів.

Підписники Емілі високо оцінили її ідею, похваливши за креативний підхід та функціональне використання житлової площі.

"Це дуже розумно";

"Мені подобається те, що у вас вийшло";

"Затишно та функціонально";

"Треба ще поставити обмежувач швидкості, щоб не скотися по цих крутих сходах вниз".

Макалістер пізніше відповіла на останній коментар: "Ми працюємо тут вже близько 2 місяців, і такого досі не траплялося. Думаю, що все у порядку, ха-ха!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що графічна дизайнерка з Вінниці, яку звуть Ганна, показала дивовижну трансформацію її двокімнатної "хрущовки". Детальніше про всі етапи ремонту жінка розповіла в сюжеті для YouTube-каналу "Осіла кочівниця", що зібрав понад 50 тисяч переглядів.

А от 62-річна Донна з Австралії звела крихітний будиночок прямо посеред лісу. Після того, як будівельники завершили етап монтажу каркаса помешкання, жінка переглянула низку відеоуроків на YouTube, щоб власноруч облаштувати його всередині.