Жінка знайшла вдома найкращий куточок для роботи: люди кажуть, що це геніально (фото)
Господиня доповнила інтер’єр кількома важливими покупками: письмовим столом кольору натурального дуба, на якому є місце для клавіатури та монітора, стільцем та килимом.
Багато хто мріє про додаткову кімнату в своєму будинку чи квартирі, аби облаштувати там робоче місце, ігрову зону та куточок для заняття спортом. Втілити задум у реальність вдалось Емілі Макалістер, яка використала для цього "мертвий" простір над сходами. Результатом трансформації жінка поділилась у TikTok.
Сходи у будинку Емілі раніше спускалися по спіралі до вхідних дверей й займали величезну частину коридору. Щоб використати ці квадратні метри з користю, господиня попросила будівельників додати спеціальну платформу, змінивши при цьому всю конструкцію.
В описі до опублікованих знімків Емілі зазначила: "Одержимі нашим маленьким офісом! Доказ того, що навіть маленький простір може бути корисним".
Жінка доповнила інтер’єр кількома важливими покупками: письмовим столом кольору натурального дуба, на якому є місце для клавіатури та монітора, стільцем та килимом.
Цікаво, що такі нестандартні рішення здатні вплинути на вартість нерухомості. За даними Octagon Capital, облаштування домашнього офісу в середньому збільшує вартість житла на 5-10%, однак має значення ціла низка додаткових факторів.
Підписники Емілі високо оцінили її ідею, похваливши за креативний підхід та функціональне використання житлової площі.
- "Це дуже розумно";
- "Мені подобається те, що у вас вийшло";
- "Затишно та функціонально";
- "Треба ще поставити обмежувач швидкості, щоб не скотися по цих крутих сходах вниз".
Макалістер пізніше відповіла на останній коментар: "Ми працюємо тут вже близько 2 місяців, і такого досі не траплялося. Думаю, що все у порядку, ха-ха!".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що графічна дизайнерка з Вінниці, яку звуть Ганна, показала дивовижну трансформацію її двокімнатної "хрущовки". Детальніше про всі етапи ремонту жінка розповіла в сюжеті для YouTube-каналу "Осіла кочівниця", що зібрав понад 50 тисяч переглядів.
А от 62-річна Донна з Австралії звела крихітний будиночок прямо посеред лісу. Після того, як будівельники завершили етап монтажу каркаса помешкання, жінка переглянула низку відеоуроків на YouTube, щоб власноруч облаштувати його всередині.