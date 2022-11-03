Новое шоу Netflix расскажет о закулисье жизни дубайских миллиардеров

В нем покажут юную модель, которая вышла замуж за 60-летнего саудовского миллиардера и баснословно богатую "Королеву Версаче"

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Netflix начинает показ нового шоу, которое продемонстрирует всю роскошь и богатство дубайских миллиардеров, а главным образом, их жен. Об этом пишет Daily Mail.

Ведущей Dubai Bling: New Netflix станет 38-летняя Зейна Хури, королева светской дубайской сцены, которая называет себя "Королевой Версаче".

Зейна занимается элитной недвижимостью и свое прозвище получила, когда работала над "Версаче Палаццо Дубай", роскошным отелем, расположенным на набережной Дубая и известным своей поразительной итальянской архитектурой. Зейна является генеральным директором базирующегося в Дубае агентства Highmark Real Estate и имеет доступ к самой эксклюзивной недвижимости в городе.

[ + – ] Зейна Хури - "Королева Версаче"

Зейна, родом из Ливана, замужем, но про ее мужа известно крайне мало. Точнее, только то, что он очень богат.

Еще одной героиней шоу станет Сафа Сиддики, иракский дизайнер, родившаяся в Великобритании, которая хочет купить новый дом, потому что ее гардеробная слишком мала. Минимальный набор жены дубайского миллиардера включает в себя целый штат прислуги, в том числе няню для каждого из детей, шеф-повара и прочие атрибуты роскоши, вроде Lamborghini, на котором Сафа ездит в местный McDonald's. Но все что ее интересует – это мода.

[ + – ] Сафа Сиддики с семьей

"Я всегда любила моду и хотела создавать одежду столько, сколько себя помню. Окружающие всегда восхищались моим чувством стиля. Я была человеком, к которому друзья и семья приходили за модным советом", — сказала она Cosmopolitan Middle East.

Еще одна героиня шоу — Лужан "LJ" Адада — вдова миллиардера и бывшая модель. Лужан родилась в Калифорнии, выросла в Ливане и попала в заголовки газет в 2012 году, когда вышла замуж за саудовского миллиардера Валида Джуффали на роскошной церемонии за 10 миллионов долларов.

Только платье невесты обошлось счастливому жениху в 200 тысяч долларов.

Примечательно, но на момент женитьбы на 25-летней модели, 60-летний жених уже был женат на еще одной модели – Кристине Эстрада, но местные законы позволяют многоженство, так что Лужан стала его второй женой.

[ + – ] Лужан "LJ" Адада - богатая вдова

Лужан вместе с мужем посещала мероприятия королевской семьи Великобритании, познакомилась с принцем Эдвардом и актрисой Джуди Денч.

Миллиардер скончался в 2016 году, так что "ЭлДжей" так и не вышла замуж и наслаждается жизнью очень богатой вдовы.

Например, среди ее поклонников дубайский миллионер Эбрахим Аль Самади, обладатль состояния в 50 миллионов долларов, который посылал за ней вертолет, чтобы привезти на романтический ужин.

Появится в шоу и "королева" арабского телевидения — Лоджейн Омран. Она несколько отличается от прочих участниц шоу, потому что свое состояние в 6 миллионов долларов она заработала сама, став одной и первых ведущих на местном телевидении. Она переехала из Бахрейна, сделала карьеру сначала на радио, а потом и на телевидении. Ее Instagram c 10 миллионами подписчиков один из самых популярных на Ближнем Востоке.

[ + – ] Лоджейн Омран - одна из самых популярных женщин на Ближнем Востоке

"Дубай — это "земля возможностей". Если вы трудолюбивы и амбициозны, вы найдете способ добиться успеха и блистать", — сообщила Лоджейн. Впрочем, не смотря на активность в соцсетях, она тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что у 45-летней ведущей двое детей и она разведена. Замуж она вышла в 16 лет и первого ребенка родила уже через год.

Напомним, ранее украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала о жизни в Дубае. Она уехала туда вскоре после начала войны в Украине. В Дубай работает ее муж.