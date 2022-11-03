Новое шоу Netflix расскажет о закулисье жизни дубайских миллиардеров
В нем покажут юную модель, которая вышла замуж за 60-летнего саудовского миллиардера и баснословно богатую "Королеву Версаче"
Netflix начинает показ нового шоу, которое продемонстрирует всю роскошь и богатство дубайских миллиардеров, а главным образом, их жен. Об этом пишет Daily Mail.
Ведущей Dubai Bling: New Netflix станет 38-летняя Зейна Хури, королева светской дубайской сцены, которая называет себя "Королевой Версаче".
Зейна занимается элитной недвижимостью и свое прозвище получила, когда работала над "Версаче Палаццо Дубай", роскошным отелем, расположенным на набережной Дубая и известным своей поразительной итальянской архитектурой. Зейна является генеральным директором базирующегося в Дубае агентства Highmark Real Estate и имеет доступ к самой эксклюзивной недвижимости в городе.
Зейна, родом из Ливана, замужем, но про ее мужа известно крайне мало. Точнее, только то, что он очень богат.
Еще одной героиней шоу станет Сафа Сиддики, иракский дизайнер, родившаяся в Великобритании, которая хочет купить новый дом, потому что ее гардеробная слишком мала. Минимальный набор жены дубайского миллиардера включает в себя целый штат прислуги, в том числе няню для каждого из детей, шеф-повара и прочие атрибуты роскоши, вроде Lamborghini, на котором Сафа ездит в местный McDonald's. Но все что ее интересует – это мода.
"Я всегда любила моду и хотела создавать одежду столько, сколько себя помню. Окружающие всегда восхищались моим чувством стиля. Я была человеком, к которому друзья и семья приходили за модным советом", — сказала она Cosmopolitan Middle East.
Еще одна героиня шоу — Лужан "LJ" Адада — вдова миллиардера и бывшая модель. Лужан родилась в Калифорнии, выросла в Ливане и попала в заголовки газет в 2012 году, когда вышла замуж за саудовского миллиардера Валида Джуффали на роскошной церемонии за 10 миллионов долларов.
Только платье невесты обошлось счастливому жениху в 200 тысяч долларов.
Примечательно, но на момент женитьбы на 25-летней модели, 60-летний жених уже был женат на еще одной модели – Кристине Эстрада, но местные законы позволяют многоженство, так что Лужан стала его второй женой.
Лужан вместе с мужем посещала мероприятия королевской семьи Великобритании, познакомилась с принцем Эдвардом и актрисой Джуди Денч.
Миллиардер скончался в 2016 году, так что "ЭлДжей" так и не вышла замуж и наслаждается жизнью очень богатой вдовы.
Например, среди ее поклонников дубайский миллионер Эбрахим Аль Самади, обладатль состояния в 50 миллионов долларов, который посылал за ней вертолет, чтобы привезти на романтический ужин.
Появится в шоу и "королева" арабского телевидения — Лоджейн Омран. Она несколько отличается от прочих участниц шоу, потому что свое состояние в 6 миллионов долларов она заработала сама, став одной и первых ведущих на местном телевидении. Она переехала из Бахрейна, сделала карьеру сначала на радио, а потом и на телевидении. Ее Instagram c 10 миллионами подписчиков один из самых популярных на Ближнем Востоке.
"Дубай — это "земля возможностей". Если вы трудолюбивы и амбициозны, вы найдете способ добиться успеха и блистать", — сообщила Лоджейн. Впрочем, не смотря на активность в соцсетях, она тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что у 45-летней ведущей двое детей и она разведена. Замуж она вышла в 16 лет и первого ребенка родила уже через год.
Напомним, ранее украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала о жизни в Дубае. Она уехала туда вскоре после начала войны в Украине. В Дубай работает ее муж.