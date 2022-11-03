Нове шоу Netflix розповість про залаштунки життя дубайських мільярдерів

У ньому покажуть юну модель, яка вийшла заміж за 60-річного саудівського мільярдера, та неймовірно багату "Королеву Версаче".

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Netflix починає показ нового шоу, яке продемонструє всю розкіш і багатство дубайських мільярдерів, а головне — їхніх дружин. Про це пише Daily Mail.

Ведучою Dubai Bling: New Netflix стане 38-річна Зейна Хурі, королева світської дубайської сцени, яка називає себе "Королевою Версаче".

Зейна займається елітною нерухомістю і своє прізвисько отримала, коли працювала над "Версаче Палаццо Дубай", розкішним готелем, розташованим на набережній Дубая та відомим своєю вражаючою італійською архітектурою. Зейна є генеральною директоркою агенції Highmark Real Estate, що базується в Дубаї, і має доступ до найексклюзивнішої нерухомості в місті.

[ + – ] Зейна Хурі — "Королева Версаче"

Зейна родом із Лівану, одружена, але про її чоловіка відомо вкрай мало. Точніше, лише те, що він дуже багатий.

Ще однією героїнею шоу стане Сафа Сіддікі, іракська дизайнерка, яка народилася у Великій Британії та хоче купити новий дім, бо її вбиральня надто мала. Мінімальний набір дружини дубайського мільярдера включає цілий штат прислуги, у тому числі няню для кожного з дітей, шеф-кухаря й інші атрибути розкоші, на кшталт Lamborghini, на якому Сафа їздить у місцевий McDonald's. Але все, що її цікавить, — це мода.

[ + – ] Сафа Сіддікі з сім'єю

"Я завжди любила моду й хотіла створювати одяг стільки, скільки себе пам'ятаю. Навколишні завжди захоплювалися моїм почуттям стилю. Я була людиною, до якої друзі та сім'я приходили за модною порадою", — сказала вона Cosmopolitan Middle East.

Ще одна героїня шоу — Лужан "LJ" Адада, вдова мільярдера та колишня модель. Лужан народилася в Каліфорнії, виросла в Лівані та потрапила в заголовки газет у 2012 році, коли вийшла заміж за саудівського мільярдера Валіда Джуффалі на розкішній церемонії за 10 мільйонів доларів.

Тільки сукня нареченої коштувала щасливому нареченому 200 тисяч доларів.

Примітно, але на момент одруження з 25-річною моделлю 60-річний наречений уже був одружений зі ще однією моделлю, Крістіною Естрада, але місцеві закони дозволяють багатоженство, тому Лужан стала його другою дружиною.

[ + – ] Лужан "LJ" Адада — багата вдова

Лужан разом із чоловіком відвідувала заходи королівської родини Великобританії, познайомилася з принцом Едвардом і акторкою Джуді Денч.

Мільярдер помер у 2016 році, тож "ЕлДжей" так і не вийшла заміж і насолоджується життям дуже багатої вдови.

Наприклад, серед її шанувальників — дубайський мільйонер Ебрахім Аль Самаді, володар статків у 50 мільйонів доларів, який посилав за нею вертоліт, щоб привезти на романтичну вечерю.

З'явиться в шоу і "королева" арабського телебачення — Лоджейн Омран. Вона дещо відрізняється від інших учасниць шоу, бо свій статок у 6 мільйонів доларів вона заробила сама, ставши однією з перших ведучих на місцевому телебаченні. Вона переїхала з Бахрейну, зробила кар'єру спочатку на радіо, а потім на телебаченні. Її Instagram із 10 мільйонами підписників один із найпопулярніших на Близькому Сході.

[ + – ] Лоджейн Омран — одна з найпопулярніших жінок на Близькому Сході

"Дубай — це "земля можливостей". Якщо ви працелюбні й амбітні, ви знайдете спосіб досягти успіху та сяяти", — повідомила Лоджейн. Утім, незважаючи на активність у соцмережах, вона ретельно приховує своє особисте життя. Відомо, що в 45-річної ведучої двоє дітей, і вона розлучена. Заміж вона вийшла в 16 років і першу дитину народила вже через рік.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Василіса Фролова розповіла про життя в Дубаї. Вона поїхала туди невдовзі після початку війни в Україні. У Дубаї працює її чоловік.