Обзивали жабою: американка стверджує, що має найбільший у світі рот (відео)

Саманта Рамсделл стверджує, що в її рот може вміститися сендвіч Subway, 22 зефірини та ціле яблуко. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннеса у липні 2021 року.

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33-річна Саманта Рамсделл зі штату Мен, США, стверджує, що є володаркою "найбільшого у світі рота". Попри унікальні здібності дівчину часто ображають через її зовнішність. Про це пише Daily Star.

Американка набула офіційного статусу рекордсменки за свій незвичайний природний талант. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннеса у липні 2021 року. Вона може відкрити рот на 6,52 см.

Жінка стверджує, що в її рот може вміститися сендвіч Subway, 22 зефірини та ціле яблуко. Її талант приніс їй унікальний статус у соціальних мережах, проте навіть попри свою популярність, вона стикається із жорстокими образами.

У 2020 році Саманта почала ділитися своїм талантом публікуючи відео у соціальних мережах Фото: Jam Press

Дівчину називали "великоротим окунем" або жабою і навіть казали, що вона схожа на пітбуля. За словами Саманти, її дражнили ще з дитинства.

"Я була невпевненою в собі, сором'язливою і завжди наносила макіяж на губи, щоб зробити рот меншим. Тепер люди щодня говорять мені, що я потворна й огидна. Я схильна не сприймати їхні слова, але ігнорувати це буває важко", — каже Саманта.

У 2020 році Саманта почала ділитися своїм талантом публікуючи відео в соціальних мережах, і тепер вона отримує приблизно 30 тисяч доларів за кожне зі своїх відео.

Крім негативних коментарів, жінка також отримує багато позитивних відгуків. Вона зізналася, що змалку мріяла про кар'єру в комедійної акторки.

"Мій хлопець сказав, що боїться твого рота, але я люблю тебе", — написала шанувальниця Саманти під її відео.

Раніше Фокус писав, що чоловік створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Даріо Гамбарін використав поле площею 82 тисячі квадратних метрів як полотно. Раніше чоловік створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп та Барак Обама.

Також повідомлялося, що у Дубаї продали автомобільний номер за рекордні 15 мільйонів доларів. На номерному знаку лише одна цифра "7". Покупець побажав залишитись невідомим.