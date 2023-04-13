У Дубаї продали автомобільний номер за рекордні 15 мільйонів доларів (відео)

На номерному знаку лише одна цифра "7". Покупець побажав залишитись невідомим.

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Найдорожчий номерний знак у світі було продано за 15 мільйонів доларів на аукціоні в Дубаї на минулих вихідних. Знак із цифрою 7 купив анонімний покупець. Про це пише Daily Mail.

Попередня рекордна сума, виплачена у 2008 році, становила 7,2 мільйона фунтів стерлінгів за номер з цифрою "1". Попереднього рекордсмена купив дубайський бізнесмен Саїд Абдул Гаффар Хурі, який використовує його для своїх Rolls-Royce Cullinan та Mercedes G-Wagen.

Номер із цифрою 7 було продано на благодійному аукціоні в Дубаї минулими вихідними за рекордну суму 55 мільйонів дирхамів.

На аукціоні в Дубаї було продано найдорожчий номерний знак у світі

Аукціон Emirates продав номерний знак під час благодійної акції "Найблагородніші числа", яка відбулася в Дубаї в суботу. Метою аукціону було зібрати гроші на проєкт продовольчої допомоги у священний місяць Рамадан.

Благодійний аукціон був частиною кампанії "1 мільярд обідів", ініційованої шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, віцепрезидентом та прем'єр-міністром ОАЕ та правителем Дубая.

Номерний знак "P-7", який у Дубаї читається просто як "7", став найдорожчим у світі. Але на яку машину його прикрутять і хто його власник – поки що невідомо.

Найдорожчий номерний знак у світі Фото: Emirates Auction

Втім, гідний автомобіль вже знайде – це Rolls-Royce Boat Tail вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей автомобіль є найдорожчим новим автомобілем у світі.

Оскільки сімка є щасливою кількістю у багатьох культурах світу, це не перший випадок, коли водій викладає величезну суму за номерний знак із цією цифрою.

Ще у 2016 році номерний знак "7" було продано в Об'єднаних Арабських Еміратах за 2,96 мільйона фунтів стерлінгів.

Той самий номер було перепродано шість років тому за 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Виступаючи після аукціону, Абдулла Матар Алманнаї, голова аукціонного будинку, заявив, що перевершувати світові рекорди завжди бентежно, але якщо при цьому ще й можна змінити життя людей на краще – то це ще більш зворушливо.

Раніше для цільової аудиторії з Дубая дизайнери створили дуже дорогу версію iPhone 14 Pro Max, додавши до нього годинник Rolex на задню панель. Вартість гібрида – 135 тисяч доларів.

А нове шоу Netflix розповість про закулісне життя дубайських мільярдерів. Втім, найбагатші мешканці Дубая, а саме члени родини еміра Дубая, у шоу не з'являться. Про їхнє життя шанувальники зможуть дізнатися лише із соцмереж.

Так, нещодавно стало відомо, що наслідний принц Дубая Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум втретє став батьком.