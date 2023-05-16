Прихожане церкви рассказали о "настоящем чуде": Ватикан начинает расследование (фото)

Необычный случай произошел во время мессы, когда прихожанин, помогавший причащаться, сообщил о нехватке причастия — облаток, используемых во время ритуала, символизирующих тело Иисуса Христа, — а затем обнаружил, что их много.

Ватикан рассматривает заявления о "чуде" в католической церкви в штате Коннектикут (США) после того, как прихожане сообщили, что во время мартовской мессы таинственным образом умножились тонкие пластины из пресного теста, похожие на вафли. Об этом пишет New York Post.

Архиепархия Хартфорда провела расследование по поводу заявлениях о "чуде" в католической церкви Святого Томаса в Томастоне и направила результаты в Святой Престол в Рим.

Необычный случай произошел на мессе 5 марта, когда прихожанин, помогавший причащаться, сообщил о нехватке причастия — облаток, используемых во время ритуала, символизирующих тело Иисуса Христа, — а затем обнаружил, что их много.

Архиепархия Хартфорда провела расследование по поводу заявлениях о "чуде" в католической церкви Святого Томаса Фото: New York Post

"Бог продублировал себя в кивории. Это очень, очень здорово, когда Бог делает такие вещи, и очень, очень здорово, когда мы понимаем, что он сделал", — сказал преподобный Джозеф Кроули, который курирует общину, имея в виду тип контейнера, используемого для хранения причастия.

После инцидента архиепископ Хартфорда Леонард Блэр сообщил журналистам, что назначил священника, хорошо разбирающегося в церковном праве, для расследования этого "чуда". Епископ сказал, что он решит, стоит ли обращаться в Ватикан.

Католическая церковь Святого Томаса в Томастоне, штат Калифорния Фото: New York Post

Дэвид Эллиотт, пресс-секретарь архиепархии, сообщил, что сообщения, подобные предполагаемому чуду в Томастоне, требуют обращения в Дикастерий доктрины веры в Риме.

"Архиепархия предприняла соответствующие действия и будет ожидать ответа в надлежащее время", — сказал Эллиотт.

Дикастерий, старейший отдел Римской курии, был основан для защиты католической церкви от ереси, согласно Ватикану.

Однако Майкл О'Нил, автор и радиоведущий, известный как "Охотник за чудесами", сказал, что церкви в Коннектикуте будет трудно квалифицировать умножающиеся облатки как настоящее чудо.

"Я был бы крайне удивлен, если бы они смогли собрать достаточно доказательств, чтобы объявить это настоящим евхаристическим чудом", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что в Ватикане заявили, что миротворческая миссия Папы Римского в Украине продолжается. Он якобы пытается положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Также сообщалось, что государственный секретарь Ватикана 4 мая заявил, что Папа Римский удивлен, что о его "миротворческой миссии" никто не знает.