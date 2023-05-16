Нанес более 30 ударов камнем по голове: контрактник ВС РФ изнасиловал девушку, — росСМИ (фото)

От российского офицера девушку чудом спасли случайные прохожие. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в Калининграде.

В российском Балтийске был задержан контрактник Вооруженных сил РФ. Он изнасиловал и избил местную школьницу. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Инцидент произошел 14 мая. На "горячем" с поличным прохожие задержали военнослужащего в/ч 71707 Севастополя 24-летнего лейтенанта Константина Чистякова.

Как рассказывает другое российское издание "Клопс", крики девушки услышала местная жительница, работающая на коммунальном предприятии, расположенном рядом с местом нападения.

"Слышала какие-то стоны были, девочка крикнула: "Ай, крапива, больно". Я думаю, может, парочка. Там дерево мешало, я видела, что какие-то разборки происходят, но она крикнула только один раз "Помогите!" Потом смотрю, а у парня руки все крови. И бьет прямо не останавливаясь, где-то 30 ударов было", — рассказала женщина.

Она вызвала полицию, тем временем насильник пытался скрыться, но его задержали местные парни.

Девушку нашли в ужасном состоянии. Лицо и тело пострадавшей были в крови.

По этическим соображениям не можем показать фото пострадавшей, но увидеть его можно здесь. Аккуратно, контент не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18 лет.

"Она говорит: "Помогите, он меня изнасиловал". Он ее, знаете, изнасиловал и кулаками избивал. У нее были спущены лосины, лицо все в крови. Парень, получается, острыми камнями по всему лицу бил. Оно неузнаваемое вообще. Потом этого "героя" привели. Он неадекватный был или на наркоте какой-то… Мальчишки его, конечно, тоже избили", — рассказала очевидца.

Как рассказал сам оккупант на видео, которое записали очевидцы, он ждал девушку после школы "после урока истории", а свои действия он назвал — "пытался ее спасти".

24-летний лейтенант ВС РФ Константин Чистяков

По словам пострадавшей, она не кричала, поскольку нападающий ей угрожал и даже говорил "Я тебя защищаю. Только молчи".

В настоящее время девушка находится в областной больнице в Калининграде.

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