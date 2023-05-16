"Будущий прекрасный мир": спикер Госдумы предрек забвение Зеленскому, Макрону и Байдену

Российский политик бурно отреагировал на заявление президента Франции о будущем вассалитете Москвы перед Пекином и "напророчил" тому вместе с лидерами Украины, Германии и США отставки и суд.

Президенты США, Украины, Франции и Германии скоро сойдут с политической арены, после чего их отдадут под суд. Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил во вторник, 16 мая.

Российский политик считает, что упомянутые выше лидеры государств в ближайшем будущем отправятся на пенсию, завершив свою политическую карьеру.

"Что касается Эмманюэля Макрона, Джо Байдена, Владимира Зеленского,Олафа Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире", — заявил Володин.

Также он назвал американского президента Джо Байдена "больным человеком".

Кроме того спикер Госдумы считает, что лидеры США, Франции, Германии и Украины виноваты в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"Им этого (российско-украинскую войну, — ред.) не простят их собственные граждане. И увидите, что их политический век недолог. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд", — заявил Володин.

Отметим, что такие заявления спикер Госдумы РФ сделал во время своего выступление, касающегося связей РФ с Китаем, о которых недавно заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, 14 мая президент Франции Эмманюэль Макрон предрек для России будущее вассала Китая. Политик уверен, что агрессивные действия Кремля привели не только к расширению НАТО на восток, но и к потере критически важных для страны морских ресурсов.

СМИ также писали о том, что в декабре 2022 года спикер Госдумы РФ Володин резко высказался о легализации однополых браков в США. Глава российского парламента рассказал, что в Штатах количество операций по смене пола якобы увеличилось в 50 раз. По его словам, Вашингтон "движется к вырождению нации".