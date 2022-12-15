"Империя содома", — спикер Госдумы РФ Володин высказался о легализации однополых браков в США

Глава российского парламента рассказал, что в Штатах количество операций по смене пола якобы увеличилось в 50 раз. По его словам, Вашингтон "движется к вырождению нации".

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США превратились в "империю содома", ведь в этой стране понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Об этом написал в Telegram спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков", — заявил он.

По его статистике, в последние 7 лет количество однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза, а операций по смене пола за 10 лет стало больше в 50 раз.

"Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации", — сделал выводы спикер российского парламента.

В комментариях к посту Володина часть подписчиков заметила, что российские политики в основном заняты тем, что происходит за границей и не уделяют должного внимания жизни в России.

"Зачем нам транслировать новости Америки? Володин, ты где работаешь? Мне до лампочки, пусть хоть на собаках женятся", — написал один из пользователей.

Байден подписал закон о легализации однополых браков

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 13 декабря подписал "Акт об уважении к браку", защищающий права жителей страны на заключение однополых и межрасовых браков.

Согласно документу, однополые браки признаются во всех американских штатах. Авторы считают, что данный акт заменит принятый в 1996 году федеральный закон под названием "Акт о защите брака", который определяет брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной.

Байден подписал документ на Южной лужайке Белого дома перед тысячами приглашенных гостей, сообщил канал CNN.

[ + – ] Байден подписал "Акт об уважении к браку" на Южной лужайке Белого дома

"Брак – это союз с тем, кого ты любишь, не сложнее этого… Каждый должен самостоятельно ответить на эти вопросы без вмешательства правительства", – сказал президент.

Сенат США поддержал принятие "Акта об уважении к браку" в конце ноября.

Напомним, что в России запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола. Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал соответствующий закон, за нарушение которого можно получить штраф до 5 млн рублей (более $80 тысяч).

Президента Украины Владимира Зеленского летом призывали легализовать однополые браки. Для этого надо внести изменения в Конституцию Украины, а в военное время этого делать нельзя.

Украинское правительство, по словам Зеленского, наработало решения по легализации зарегистрированного гражданского партнерства.

Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее считал представителей ЛГБТ "людьми с отклонениями". Арестович 19 июня заявил, что не поддерживает преследований таких людей, но "жестко относится к пропаганде ЛГБТ".