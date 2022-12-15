"Імперія содому", — спікер Держдуми РФ Володін висловився про легалізацію одностатевих шлюбів у США

Глава російського парламенту розповів, що в Штатах кількість операцій зі зміни статі нібито збільшилася в 50 разів. За його словами, Вашингтон "рухається до виродження нації".

Related video

США перетворилися на "імперію содому", адже в цій країні поняття шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не існує. Про це написав у Telegram речник Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

"Звичайним сім'ям буде непросто в імперії содому, якою стали США. Вся їхня пропаганда, а також створення додаткових умов спрямовані на підтримку одностатевих шлюбів", — заявив він.

За його статистикою, в останні 7 років кількість одностатевих шлюбів у США збільшилася майже в 2,5 разу, а операцій зі зміни статі за 10 років побільшало в 50 разів.

"Шлях, обраний Вашингтоном, однозначно призведе до великих проблем американського суспільства та виродження нації", — зробив висновки речник російського парламенту.

У коментарях до поста Володіна частина підписників зауважила, що російські політики здебільшого зайняті тим, що відбувається за кордоном, і не приділяють належної уваги життю в Росії.

"Навіщо нам транслювати новини Америки? Володін, ти де працюєш? Мені до лампочки, нехай хоч із собаками одружуються", — написав один із користувачів.

Байден підписав закон про легалізацію одностатевих шлюбів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 13 грудня підписав "Акт про повагу до шлюбу", який захищає права мешканців країни на укладення одностатевих і міжрасових шлюбів.

Згідно з документом, одностатеві шлюби визнаються в усіх американських штатах. Автори вважають, що цей акт замінить ухвалений 1996 року федеральний закон під назвою "Акт про захист шлюбу", який визначає шлюб як союз між одним чоловіком і однією жінкою.

Байден підписав документ на Південній галявині Білого дому перед тисячами запрошених гостей, повідомив канал CNN.

[ + – ] Байден підписав "Акт про повагу до шлюбу" на Південній галявині Білого дому

"Шлюб — це союз із тим, кого ти любиш, не складніше за це… Кожен має самостійно відповісти на ці питання без втручання уряду", — сказав президент.

Сенат США підтримав ухвалення "Акту про повагу до шлюбу" наприкінці листопада.

Нагадаємо, що в Росії заборонено пропаганду ЛГБТ, педофілії та зміни статі. Президент РФ Володимир Путін 5 грудня підписав відповідний закон, за порушення якого можна отримати штраф до 5 млн рублів (понад $80 тисяч).

Президента України Володимира Зеленського влітку закликали легалізувати одностатеві шлюби. Для цього треба внести зміни до Конституції України, а у воєнний час цього робити не можна.

Український уряд, за словами Зеленського, напрацював рішення щодо легалізації зареєстрованого цивільного партнерства.

Радник Офісу президента Олексій Арестович раніше вважав представників ЛГБТ "людьми з відхиленнями". Арестович 19 червня заявив, що не підтримує переслідування таких людей, але "жорстко ставиться до пропаганди ЛГБТ".