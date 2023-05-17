Германия и Италия против: СМИ узнали о нежелании Евросоюза отказаться от газа из России

Запреты на российские газопроводы могут не попасть в 11-й санкционный пакет. По словам западных дипломатов, много стран зависят от голубого топлива — до большой войны Москва обеспечивала ЕС более 40% объема газа.

Европейские страны не могут отказаться от российского газа, поэтому запреты на газопроводы в 11-й санкционный пакет не попадут. Об этом сообщило 16 мая американское издание Politico со ссылкой на западных дипломатов.

Собеседники отметили, что санкции по газопроводам должны обсудить на предстоящем саммите "Большой семерки" (G7). Чиновники обдумывают меры, которые запретят таким странам, как Германия и Польша, возобновлять импорт газа из России.

Единого мнения в Евросоюзе насчет российского газа все же нет. Главные противники таких санкций — этот Германия и Италия, заметили источники.

"Слишком большое сопротивление стран, которые зависят от этого газа. В 11-м пакете санкций, который почти готов, нет введения этой меры", — пояснил один из дипломатов.

До полномасштабного вторжения в Украину Москва поставляла ЕС более 40% объема газа. По данным аналитического центра Брейгеля, сейчас показатель упал до менее 8%.

На двух крупнейших довоенных маршрутах — подводном газопроводе "Северный поток" в Германию и газопроводе "Ямал" через Польшу, потоки упали до нуля. Транзит по трубопроводам через Украину составляет около четверти довоенного уровня и только "Турецкий поток" через Черное море работает на уровне, который был до вторжения.

Европейская комиссия отказалась комментировать сведения о санкциях против российских газопроводов.

Отметим, что Кремль начал терять нефтяные и газовые доходы благодаря действиям международных санкций С января по апрель 2023 года Россия потеряла 52% доходов, отмечали в Минфине РФ.

В апреле Венгрия согласилась закупать дополнительные объемы российского газа. Транзитные сборы Будапешт будет платить украинскому оператору "Укртранснафта".