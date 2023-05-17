Китай в выиграше: Байден прервет визит в Азию из-за угрозы дефолта в США, — NYT

Лидер Белого дома после саммита G7 в Японии вылетит обратно в Вашингтон, а тур по Азиатско-Тихоокеанскому региону будет перенесен на неопределенное время. Такой сценарий, по словам источника, пойдет на пользу Китаю.

Президент США Джо Байден прерывает свой визит в Азию из-за угрозы дефолта, который пророчат Вашингтону в ближайшее время. Об этом сообщает издание The New York Times 17 мая.

Речь идет о поездке американского президента по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). В воскресенье, после саммита Большой семерки в Японии он вернется обратно в Вашингтон для переговоров о потолке долга. Тем самым он будет гарантировать, что у США не закончатся деньги для того, чтобы оплатить счет, а то есть и дефолта не произойдет.

Эта ситуация, по мнению издания, может сыграть в пользу Китая, который захочет укрепить собственные позиции.

"В самом широком смысле отмена означает, что внутренняя политика Америки подрывает американскую внешнюю политику в критический момент в критическом регионе. Аналитики и дипломаты предупреждают, что страхи перед ненадежной и недееспособной Америкой теперь возродятся в Азии и Тихоокеанском регионе, где Соединенные Штаты только недавно начали наращивать усилия по противодействию китайскому влиянию", — говорится в сообщении.

В последнее время США пытаются более активно проявляться себя в АТР: открыли посольства на Соломоновых островах, а также поменяли внешнюю политику в сторону противодействия Китаю. Речь как про военную сферу, так и технологическую.

При этом, источник далее продолжил, что у Пекина значительно больше дипломатический корпус по всему миру и в больше степени он сконцентирован в Азии. Также у Китая есть крупнейший в мире военно-морской флот, а государственные компании активно вкладывают инвестиции в развивающиеся страны.

"Но Вашингтон все еще играет в догонялки", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, прерванный визит Джо Байдена в Папуа-Новую Гвинею будет иметь свои последствия и может задержать или остановить сделку о безопасности, которая предоставляет американским военным доступ к землям и морям вокруг страны, которая сыграла стратегическую роль во время Второй мировой войны.

Отдельно источник пишет, что лидеры тихоокеанских островов отмена визита может сильно разочаровать. Их внимание может обратно переключиться на Китай или Индию.

Дефолт в США: что известно

Министр финансов США Джанет Йеллен 16 мая заявила, что у США заканчиваются деньги для оплаты своих счетов и уже к 1 июня, в ближайшие две недели может случиться дефолт. Конгрессу нужно поднять или приостановить лимит долга, как отметил источник.

"Ожидание до последней минуты приостановки или увеличения лимита долга может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов", — сказала Йеллен.

Напомним, 17 мая в США назвали России количество развернутых ядерных боеголовок. Администрация Джо Байдена решила обновить статус своих развернутых ядерных сил после выхода России из договора о СНВ.