Администрация Джо Байдена решила обновить статус своих развернутых ядерных сил после выхода России из договора о СНВ. Кремль оставил знаковый договор о контроле над вооружениями.

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США имеют на вооружении 1419 развернутых боеголовок, на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также на тяжелых бомбардировщиках. Об этом 16 мая говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Такое количество вооружения действует в пределах лимита в 1550 боеголовках на 700 единицах техники. Нормы установлены Договором о сокращении наступательных вооружений.

Администрация Джо Байдена решила обновить статус своих развернутых ядерных сил, исследуя непрозрачность России. Это произошло после того, как Кремль оставил знаковый договор о контроле над вооружениями.

"США и дальше реализуют "традицию прозрачности, несмотря на якобы приостановку Россией нового СНВ", – говорится в заявлении Госдепартамента.

Вашингтон по-прежнему придерживается прозрачности между государствами, располагающими в арсенале ядерным оружием. В заявлении говорится, что такая деятельность чрезвычайно ценна для дальнейшего уменьшения вероятности неправильного восприятия, просчетов в этом вопросе, а также конкуренции по вооружениям. Такие меры особенно важны в периоды высокой напряженности в мире.

Договор о СНВ

В Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который США и Россия подписали в 2010 году, ограничивается количество ядерных боеголовок, которые две страны могут развернуть одновременно. Соглашение с США оставалось последним документом, ограничивающим ядерные арсеналы обоих государств. Документ пролонгировали до февраля 2026 года, но Владимир Путин приостановил участие РФ в договоре 21 февраля, отменив инспекции и обмен данными, необходимые для проверки обязательств по последнему соглашению между Россией и США. Это была одна из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество. Президент США Джо Байден назвал это решение "большой ошибкой".

Напомним, 30 апреля депутат РФ Андрей Исаев посоветовал странам приобрести ядерное оружие, чтобы беречь суверенитет. По его словам, будь у Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна, авторитарных руководителей Ирака и Ливии, было ядерное оружие, они были бы до сих пор живы.