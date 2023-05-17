США назвали Росії кількість розгорнутих ядерних боєголовок

Адміністрація Джо Байдена вирішила оновити статус своїх розгорнутих ядерних сил після виходу Росії з договору про СНО. Кремль залишив знаковий договір про контроль над озброєннями.

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США мають на озброєнні 1419 розгорнутих боєголовок, на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також на важких бомбардувальниках. Про це 16 травня йдеться у прессрелізі Держдепу США.

Така кількість озброєння діє у межах ліміту в 1550 боєголовок на 700 одиницях техніки. Норми встановлені Договором про скорочення наступальних озброєнь.

Адміністрація Джо Байдена вирішила оновити статус своїх розгорнутих ядерних сил, досліджуючи непрозорість Росії. Це відбулося після того, як Кремль залишив знаковий договір про контроль над озброєннями.

"США й надалі реалізують "традицію прозорості, попри нібито призупинення Росією нового СНО", – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Вашингтон й надалі дотримується прозорості між державами, які мають у розпорядженні у арсеналі ядерну зброю. У заяві йдеться про те, що така діяльність є надзвичайно цінною для подальшого зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків у цьому питанні, а також конкуренції з озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості у світі.

Договір про СНО

У Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО), який США та Росія підписали у 2010 році, обмежується кількість ядерних боєголовок, які дві країни можуть розгорнути одночасно. Угода зі США залишалася останнім документом, який обмежував ядерні арсенали обох держав. Документ пролонгували до лютого 2026 року, але Володимир Путін призупинив участь РФ у договорі 21 лютого, скасувавши інспекції та обмін даними, необхідні для перевірки зобов’язань за останньою угодою між Росією та США. Це була одна з небагатьох сфер, де Москва та Вашингтон продовжували співпрацю. Президент США Джо Байден назвав це рішення "великою помилкою".

Нагадаємо, 30 квітня депутат РФ Андрій Ісаєв порадив країнам придбати ядерну зброю, щоб берегти суверенітет. З його слів, якби в Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна, авторитарних керівників Іраку та Лівії, була ядерна зброя, вони були б досі живі.