"Зберегти суверенітет": депутат РФ порадив країнам придбати ядерну зброю (відео)
За словами Андрія Ісаєва, якби Муаммар Каддафі та Саддам Хусейн мали ядерну зброю, вони б досі керували своїми країнами. А найближчими роками ядерний клуб поповниться новими країнами.
Якби в Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна, авторитарних керівників Іраку та Лівії, була ядерна зброя, вони були б живі досі та керували б своїми країнами, таку заяву зробив депутат російської Думи, заступник керівника фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв в телеефірі. Фрагмент програми опублікувала у Twitter журналістка The Daily Beast Джулія Девіс.
Саме тому, що РФ має ядерний потенціал, США з обережністю постачають зброю Києву та поки що не виступили відкрито на боці України. З тієї ж причини США не атакують Китай, вважає він.
"Усі оглядачі розуміють, що якби Каддафі та Саддам Хусейн мали ядерну зброю, вони б досі керували своїми країнами", — сказав Ісаєв, додавши, що якщо країни хочуть зберегти свій суверенітет, він радить їм отримувала ядерну зброю.
За його словами, найближчими роками ядерний клуб поповниться новими учасниками.
Раніше повідомлялося, що США не вдалося приборкати ядерну зброю, і тому Вашингтон переходить до нової тактики стосовно Північної Кореї. Дипломатія США протягом 30 років намагалася вирішити питання ядерної зброї КНДР, але позиція Китаю змінюється, і Байден обіцяє новий захист Сеулу.
Нагадаємо, що експерт розповів, чим загрожує повномасштабна війна США та Китаю. Військовий аналітик Макс Бут зазначив, що дві великі держави, вступивши у військовий конфлікт, найімовірніше, застосують тактичну ядерну зброю.