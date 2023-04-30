"Зберегти суверенітет": депутат РФ порадив країнам придбати ядерну зброю (відео)

За словами Андрія Ісаєва, якби Муаммар Каддафі та Саддам Хусейн мали ядерну зброю, вони б досі керували своїми країнами. А найближчими роками ядерний клуб поповниться новими країнами.

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Якби в Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна, авторитарних керівників Іраку та Лівії, була ядерна зброя, вони були б живі досі та керували б своїми країнами, таку заяву зробив депутат російської Думи, заступник керівника фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв в телеефірі. Фрагмент програми опублікувала у Twitter журналістка The Daily Beast Джулія Девіс.

Саме тому, що РФ має ядерний потенціал, США з обережністю постачають зброю Києву та поки що не виступили відкрито на боці України. З тієї ж причини США не атакують Китай, вважає він.

"Усі оглядачі розуміють, що якби Каддафі та Саддам Хусейн мали ядерну зброю, вони б досі керували своїми країнами", — сказав Ісаєв, додавши, що якщо країни хочуть зберегти свій суверенітет, він радить їм отримувала ядерну зброю.

Депутат Андрій Ісаєв — про ядерну зброю

За його словами, найближчими роками ядерний клуб поповниться новими учасниками.

Раніше повідомлялося, що США не вдалося приборкати ядерну зброю, і тому Вашингтон переходить до нової тактики стосовно Північної Кореї. Дипломатія США протягом 30 років намагалася вирішити питання ядерної зброї КНДР, але позиція Китаю змінюється, і Байден обіцяє новий захист Сеулу.

Нагадаємо, що експерт розповів, чим загрожує повномасштабна війна США та Китаю. Військовий аналітик Макс Бут зазначив, що дві великі держави, вступивши у військовий конфлікт, найімовірніше, застосують тактичну ядерну зброю.