"Сохранить суверенитет": депутат РФ посоветовал странам обзавестись ядерным оружием (видео)

По словам Андрея Исаева, если бы у Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна было ядерное оружие, они бы до сих пор управляли своими странами. А в ближайшие годы ядерный клуб пополнится новыми странами.

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Если бы у Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна, авторитарных руководителей Ирака и Ливии, было ядерное оружие, они были бы живы до сих пор и управляли бы своими странами, такое заявление сделал депутат российской Думы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в телеэфире. Фрагмент программы опубликовала в Twitter журналист The Daily Beast Джулия Дэвис.

Именно потому, что РФ располагает ядерным потенциалом, США с осторожностью поставляют оружие Киеву и пока еще не выступили открыто на стороне Украины. По той же причине США не атакуют Китай, считает он.

"Все обозреватели понимают, что если бы у Каддафи и Саддама Хусейна было ядерное оружие, они бы до сих пор управляли своими странами", — сказал Исаев, добавив, что если страны хотят сохранить свой суверенитет, он советует им приобретать ядерное оружие.

Депутат Андрей Исаев — о ядерном оружии

По его словам, в ближайшие годы ядерный клуб пополнится новыми участниками.

Ранее сообщалось, что США не удалось обуздать ядерное оружие, и поэтому Вашингтон переходит к новой тактике применительно к Северной Корее. Дипломатия США на протяжении 30 лет пыталась решить вопрос ядерного оружия КНДР, но позиция Китая меняется, и Байден обещает новую защиту Сеулу.

Напомним, что эксперт рассказал, чем чревата полномасштабная война США и Китая. Военный аналитик Макс Бут отметил, что две крупные державы, вступив в военный конфликт, скорее всего, применят тактическое ядерное оружие.