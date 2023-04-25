Ядерное уничтожение: эксперт рассказал, к чему приведет полномасштабная война США и Китая

По словам военного обозревателя Макса Бута, две крупные державы, вступив в военный конфликт, скорее всего используют тактическое ядерное оружие. После этого до ядерной войны останется один шаг.

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Соединенные Штаты и Китай вовлечены в экзистенциальную борьбу, подобная той, которая была между США и СССР в прошлом веке. Эта новая холодная война может перерасти в ядерный конфликт. Об этом написал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и военный обозреватель Макс Бут в статье на The Washington Post.

Он отметил, что даже самые худшие сценарии окончания войны с Китая и США слишком оптимистичны. В частности, многие эксперта практически не рассматривают вариант ядерной войны с Китаем.

В материале говорится, что две крупные державы, вступив в военный конфликт, скорее всего используют тактическое ядерное оружие. После этого будет оставаться всего один шаг для межконтинентальной ядерной войны.

"Китай находится в разгаре быстрого наращивания ядерного потенциала. В последнем отчете Пентагона о военных проектах Китая говорится, что его ядерный арсенал вырастет с 400 боеголовок сегодня до 1500 боеголовок к 2035 году", — написал Бут.

Также эксперт написал, что Штатам, чтобы выиграть войну за Тайвань, если Китай все-таки решится на вторжение, придется атаковать военные базы непосредственно на территории КНР, а не только китайские самолеты и корабли в Тихом океане.

Более того, если это произойдет, Пекин решится нанести удар по базам США в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, Гуаме, даже на Гавайях и на Западном побережье.

Конечно, как пишет Бут, у стран есть стимул отказаться от применения стратегического ядерного оружия из-за угрозы "взаимного самоуничтожения". Однако, по словам аналитика, часто военное и политическое командование действует нерационально в пылу боя. Особенно, когда войска несут значительные потери.

"Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Тайвань и сдерживать Китай, но также должны держать открытыми линии связи и избегать ненужных провокаций", — считает Бут.

Ранее 25 апреля Министерство обороны Австралии обнародовало Оборонный стратегический обзор, в котором указаны планы противодействия китайскому влиянию в Индо-тихоокеанском регионе. США перестали быть единственным мировым гегемоном, поэтому необходимо наращивать собственные силы для противостояния с Китаем.

Также 24 апреля сообщалось, что Китай провел успешные испытания нового вида артиллерии, которая использует искусственный интеллект для повышения точности стрельбы. Артиллерия с ИИ оснащена специальными датчиками, камерами и радарами, которые собирают информацию о положении цели, скорости ветра, температуре и других факторах, влияющих на траекторию снаряда.