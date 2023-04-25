Меньше транспорта, больше артиллерии: как Австралия будет противостоять китайской угрозе

В Оборонном обзоре утверждается, что США перестали быть единственным мировым гегемоном, поэтому необходимо наращивать собственные силы для противостояния с Китаем.

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Министерство обороны Австралии обнародовало Оборонный стратегический обзор, в котором указаны планы противодействия китайскому влиянию в Индо-тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Defense News.

В 110-страничном отчете призывается провести фундаментальные изменения в структуре армии для противодействия новым, современным угрозам.

"Широкомасштабное наращивание обычных и нетрадиционных войск без стратегического обеспечения способствует самым сложным обстоятельствам в нашем регионе за последние десятилетия. Вместе с ростом напряжения и сокращением времени предупреждения о конфликте возрастают риски военной эскалации или просчетов", — заявил министр обороны Ричард Марлес.

В Минобороны заявили, что Штаты перестали быть единоличным лидером в мире

Также в Минобороны заявили, что Штаты перестали быть единоличным лидером в мире. Поэтому у Австралии все меньше времени на подготовку к конфликту. Ведомство отказывается от убеждения, что у них есть в запасе 10 лет на подготовку к потенциальным боевым действиям.

Потребности Австралийской армии:

морские дроны для разведки на воде и под водой;

усовершенствованное высокоточное ударное оружие;

cухопутная комбинированная система с амфибийным потенциалом;

сетевые возможности экспедиционных операций в воздухе;

усиление ПВО и ПРО;

командно-административная сеть театра боевых действий;

сеть баз материально-технической поддержки.

Также армии нужно закупить атомные субмарины, артиллерийские ракетные системы HIMARS, боевые корабли Land 8710 Phases 1&2 и прочее.

Кроме того, реформируются типы войск. Сухопутные войска будут иметь 129 БМП вместо 450. Артиллеристы получат дополнительные 30 САУ AS90. Королевские ВМС должны пересмотреть программу строительства 9 фрегатов типа Hunter. А Королевские ВВС отказались от планов купить стелс-бомбардировщики B21 Raider.

Напомним, 20 апреля СМИ писали, что Австралия могла бы передать Украине модернизированные истребители Hornet.

24 апреля в СМИ сообщили, что Китай создал артиллерию с искусственным интеллектом, которая позволит попасть даже в одного человека.