Менше транспорту, більше артилерії: як Австралія буде протистояти китайській загрозі

В Оборонному огляді стверджується, що США перестали бути єдиним світовим гегемоном, а тому необхідно нарощувати власні сили для протистояння з Китаєм.

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Міністерство оборони Австралії оприлюднило Оборонний стратегічний огляд, в якому вказані плани протидії китайському впливу в Індо-тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Defense News.

У 110-сторінковому звіті закликається провести фундаментальні зміни у структурі армії для протидії новим, сучасним загрозам.

"Широкомасштабне нарощування звичайних і нетрадиційних військ без стратегічного забезпечення сприяє найскладнішим обставинам у нашому регіоні за останні десятиліття. Разом зі зростанням напруги та скороченням часу попередження про конфлікт, зростають ризики військової ескалації або прорахунків", — заявив міністр оборони Річард Марлес.

У Міноборони заявили, що Штати перестали бути одноособовим лідером у світі

Також у Міноборони заявили, що Штати перестали бути одноособовим лідером у світі. Тому в Австралії все менше часу на підготовку до конфлікту. Відомство відмовляється від переконання, що в них є 10 років на підготовку до потенційних бойових дій.

Потреби Австралійської армії:

морські дрони для розвідки на воді та під водою;

удосконалена високоточна ударна зброя;

загальновійськовий сухопутник комплекс, з потенціалом амфібійних місій;

мережеві можливості експедиційних операцій в повітрі;

посилення ППО та ПРО;

командно-адміністративна мережа театру бойових дій;

мережа баз матеріально-технічної підтримки.

Також армії потрібно закупити атомні субмарини, артилерійські ракетні системи HIMARS, бойові кораблі Land 8710 Phases 1 & 2 та інше.

Окрім цього, реформуються типи військ. Сухопутні війська будуть мати 129 БМП замість 450. Артилеристи отримають додаткові 30 САУ AS90. Королівські ВМС мають переглянути програму будівництва 9 фрегатів типу Hunter. А Королівські ВПС відмовитись від планів купити стелс-бомбардувальники B21 Raider.

Нагадаємо, 20 квітня ЗМІ писали, що Австралія могла б передати Україні модернізовані винищувачі Hornet.

24 квітня в ЗМІ повідомили, що Китай створив артилерію зі штучним інтелектом, яка дозволить влучити навіть в одну людину.