Ядерне знищення: експерт розповів, до чого призведе повномасштабна війна США та Китаю

За словами військового оглядача Макса Бута, дві великі держави, вступивши у військовий конфлікт, швидше за все, використають тактичну ядерну зброю. Після цього до ядерної війни залишиться один крок.

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Сполучені Штати та Китай залучені до екзистенційної боротьби, подібної до тієї, яка була між США та СРСР у минулому столітті. Ця нова холодна війна може перерости у ядерний конфлікт. Про це написав старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і військовий оглядач Макс Бут у статті The Washington Post.

Він зазначив, що навіть найгірші сценарії закінчення війни з Китаю та США надто оптимістичні. Зокрема, багато експертів практично не розглядають варіант ядерної війни з Китаєм.

У матеріалі йдеться про те, що дві великі держави, вступивши у військовий конфлікт, швидше за все використовують тактичну ядерну зброю. Після цього залишатиметься лише один крок для міжконтинентальної ядерної війни.

"Китай перебуває у розпалі швидкого нарощування ядерного потенціалу. В останньому звіті Пентагону про військові проєкти Китаю говориться, що його ядерний арсенал зросте з 400 боєголовок сьогодні до 1500 боєголовок до 2035 року", — написав Бут.

Також експерт написав, що Штатам, щоб виграти війну за Тайвань, якщо Китай таки зважиться на вторгнення, доведеться атакувати військові бази безпосередньо на території КНР, а не лише китайські літаки та кораблі в Тихому океані.

На додаток, якщо це станеться, Пекін зважиться завдати удару по базах США в Японії, Південній Кореї, Філіппінах, Гуамі, навіть на Гаваях і на Західному узбережжі.

Звичайно, як пише Бут, країни мають стимул відмовитися від застосування стратегічної ядерної зброї через загрозу "взаємного самознищення". Однак, за словами аналітика, часто військове та політичне командування діє нераціонально у запалі бою. Особливо коли війська зазнають значних втрат.

"Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Тайвань та стримувати Китай, але також повинні тримати відкритими лінії зв'язку та уникати непотрібних провокацій", — вважає Бут.

Раніше 25 квітня Міністерство оборони Австралії оприлюднило Оборонний стратегічний огляд, в якому наведено плани протидії китайському впливу в Індо-тихоокеанському регіоні. США перестали бути єдиним світовим гегемоном, тому потрібно нарощувати власні сили для протистояння з Китаєм.

Також 24 квітня повідомлялося, що Китай провів успішні випробування нового виду артилерії, яка використовує штучний інтелект для підвищення точності стрілянини. Артилерія з ІІ оснащена спеціальними датчиками, камерами та радарами, які збирають інформацію про положення мети, швидкість вітру, температуру та інші фактори, що впливають на траєкторію снаряда.