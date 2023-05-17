Римские "сокровища": дайвер нашел затонувший корабль с грузом многовековой давности (фото)

Гидеон Харрис обнаружил на дне моря "огромный, редкий груз" мраморных архитектурных экспонатов 1800-летнеей давности.

Гидеон Харрис плавал у берегов Израиля, когда заметил под песком затонувший корабль римской эпохи, в котором находились древние многовековые мраморные колонны. Об этом пишет CBS News.

Эксперты заявили, что им было известно об этом большом торговом судне, которое могло перевозить до 200 тонн груза, но они никогда не могли определить его местонахождение.

"Мы не знали где точного он находится поскольку все было занесено песком, и мы… поэтому не могли его исследовать. Недавние штормы, видимо, обнажили груз, и благодаря важному отчету Гидеона мы смогли зарегистрировать его местонахождение", — сказал в релизе Коби Шарвит, директор отдела подводной археологии Управления древностей.

Внутри корабля археологи обнаружили римские "сокровища". Ими оказались архитектурные экспонаты сделанные из мрамора, которые, вероятно, предназначались для использования при строительстве "великолепного" общественного здания, такого как храм или театр, сказали эксперты. Корабль и его содержимое являются самыми древними находками, которые были обнаружены в Восточном Средиземноморье.

Древние 1 800-летние мраморные колонны Фото: Yahoo.News

По мнению экспертов судно, скорее всего, потерпел крушение во время шторма.

"Такие штормы часто внезапно обрушиваются на побережье страны, и из-за ограниченного маневренного потенциала кораблей их часто затягивает на мелководье, и они терпят кораблекрушение", — добавил Шарвит.

Издание отмечает, что управление древностей проводит более тщательное исследование затонувшего судна.

Ранее Фокус писал, что в Польше обнаружили золотые монеты времен императрицы Марии Терезии. В историческом Николайском районе, который находится к западу от средневекового центра города, археологи наткнулись на невероятную находку.

Также сообщалось, что груз с нацистского судна выбросило на один из пляжей США. На сделанном фото видно, что большая "темная глыба" покрыта ракушками. На расстоянии кажется, что это может быть давно забытый сундук, наполненный золотом и драгоценностями, но на самом деле это нечто более практичное и необходимое во время войны.