Хотел украсть пачку сигарет: вор-неудачник привел полицию прямо к своему дому (фото)

Патрик Маддиман начал угрожать работникам магазина, однако получил отпор от покупателей. Убегая с места преступления мужчина оставил свой бумажник с документами, по которым полиция смогла узнать его адрес.

В Великобритании 38-летний Патрик Маддиман, скрываясь с места преступления, оставил свои временные водительские права возле магазина, который хотел ограбить. Сотрудникам полиции не составило труда отыскать грабителя. Об этом пишет Daily Express.

Британец вошел в Co-op, который он планировал ограбить, и сразу же ударил покупателя магазина, стоявшего у кассы, по затылку и сильно оттолкнул его со своего пути.

Затем мужчина начал угрожать персоналу и получил около 120 фунтов стерлингов. Затем он потребовал пачку сигарет после того, как сотрудники сказали ему, что мелкие купюры в другом месте и к ним нет доступа.

Британец вошел в Co-op, который он планировал ограбить, и сразу же ударил покупателя магазина Фото: коллаж Фокус

Один из покупателей пытался задержать грабителя, но ему удалось вырваться. В панике, пытаясь сбежать, Маддиман случайно оставил черный бумажник, в котором находились его временные водительские права, прямо возле магазина. Позже он был арестован полицией.

Мужчина из Кеттеринга, Нортгемптоншир, не дал никаких комментариев, но позже признался в грабеже и нападении путем избиения.

Британец был приговорен к тюремному заключению в Коронном суде Питерборо с последующим трехлетним условным сроком.

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