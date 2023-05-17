От джекпота до приговора за убийство женщины: история самого молодого победителя мега-лотереи

Мэтт и Касси Топхэм в 2012 году выиграли огромный джекпот и потратились на гоночные автомобили, особняки, вертолет и даже зоопарк. Казалось бы семейная пара вытащила "счастливый билет", но вскоре самый молодой победитель лотереи попал в страшное ДТП.

В Великобритании 23-летний победитель лотереи Мэтт Топхэм выразил сожаление по поводу ужасной аварии, в результате которой погибла пожилая женщина. Мужчина сорвал джекпот в 45 миллионов фунтов стерлингов, а спустя 7 лет сбил пенсионерку. Об этом пишет The Sun.

До победы, изменившей жизнь, декоратор Мэтт и его жена Касси жили в муниципальном доме в Стэплфорде, Англия, стоимость которого 89 950 фунтов стерлингов.

Вскоре один из самых молодых британских победителей мега-лотерей стал радовать свою семью роскошными подарками. Парень даже купил своей теще зоопарк стоимостью 600 000 фунтов стерлингов с ламами, карликовыми козами, лошадьми, свиньями и утками. В довершение всего Мэтт приобрел соколиный питомник с амбарными совами, соколами, ястребами и морским орлом.

Бывший маляр и декоратор также выплачивал ипотечные кредиты членов семьи и купил дом для брата Крейга. После того как Мэтт сорвал джекпот и угостил друзей, он также переквалифицировался в гонщика и пилота вертолета.

Он стал гордым владельцем целого парка Aston Martins, на одном из которых он выиграл гонку Donington GT Cup Championship (Aston Martin Vantage GT4 стоимостью 240 000 фунтов стерлингов).

Большие планы

Мэтт и Касси снова попали в заголовки газет, когда в 2017 году поделились своими большими архитектурными амбициями по поводу дома стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Мэтт и Касси Топхэм Фото: The Sun

Пара, выигравшая лотерею, хотела превратить семиместный особняк в футуристический дом с четырьмя жилыми корпусами и бассейном в подвале. Они прозвали некогда величественное здание в Адамс-Хилл, Ноттингем, "Эко-дом телепузиков".

Заявка на планирование была одобрена руководством городского совета, но позже проект был отменен из-за растущих расходов на строительство.

Издание отмечает, что вскоре исторический дом Rainbow House превратился в кишащий крысами магнит для наркоманов и постоянную головную боль для полиции.

Трагедия

Всего два года спустя жизнь Мэтта и Касси снова изменилась навсегда. На Рождество помешанный на гонках Топхэм навещал родственников в районе Лут в Линкольншире. Вмести с ним в машине было двое сыновей

Он вез их на заднем сиденье машины, когда один маліше них уронил своего плюшевого мишку.

Мужчина утверждал, что отвлекся от дороги на "три секунды", чтобы попытаться достать плюшевого мишку, который уронил один из мальчиков. Пока Топхэм доставал игрушку, он не заметил, как свернул на встречную дорогу и оказался лицом к лицу с фарами другого автомобиля.

Мэри Джейн Реглер и ее муж Родни Фото: The Sun

В той машине ехали Мэри Джейн Реглер, 75 лет, и ее муж Родни, 78 лет. К несчастью, женщина умерла, получив смертельные травмы грудной клетки. В результате столкновения Родни, который был за рулем, получил перелом лодыжки, ребер, грудины и трещины в позвонках.

Предполагается, что пара возвращалась домой после рождественского визита, а авария произошла в 5:50 вечера.

"Это была просто ошибка"

Запись с камеры наблюдения, опубликованная полицией Линкольншира, показала момент, когда победитель EuroMillions разговаривал с офицерами на месте происшествия.

В ролике слышно, как он говорит: "Я в порядке. Я просто расстроен из-за всего, конечно".

Далее Топхэм рассказал, как он на долю секунды отвернулся, чтобы схватить плюшевую игрушку своего кричащего двухлетнего ребенка, но затем свернул на встречную полосу.

"Это была простая ошибка, когда я пытался помочь своему сыну, а это, знаете ли, взорвало чью-то жизнь", — говорил виновник ДТП.

Британец избежал тюремного заключения после того, как с него сняли обвинение в неумышленном убийстве в результате опасного вождения. После судебного разбирательства он сказал, что навсегда останется с чувством вины.

Если бы его признали виновным, ему грозило бы до 14 лет лишения свободы за причинение смерти и серьезных травм в результате опасного вождения. Вместо этого 31-летний водитель был приговорен к 16 неделям лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Топхэм также был приговорен к 12-месячному запрету на вождение, на него будет наложена электронная метка, и он будет соблюдать комендантский час с 7 вечера до 7 утра.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.