"Изощренная афера": британка два года встречалась с "мужчиной", который оказался женщиной

Жертва, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждала, что дважды имела половой контакт с "мужчиной" и даже планировала выйти замуж за него, прежде чем узнала о его истинном поле.

В Великобритании женщина подала в суд иск против своего бывшего 40-летнего "возлюбленного" Блейд Сильвано, который оказался женщиной. Об этом пишет The Mirror.

Британка обвиняет партнершу в обмане во время их отношений и отмечает, что встречалась с ней в течение двух лет, полагая, что она была мужчиной.

Жертва, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждала, что дважды имела половой контакт с "мужчиной" и даже планировала выйти замуж за него, прежде чем узнала о его истинном поле.

40-летная Блейд Сильвано предстала перед судом по обвинению в "изощренной афере", когда она обманом заставила женщину поверить, что является мужчиной.

Женщина всегда всегда носила футболку и боксерские шорты Фото: The Sun

Пара познакомилась в 2016 году на сайте знакомств. Там Сильвано искала себе партнершу, указав, что она — мужчина. Они впервые встретились лично в декабре того же года и поцеловались, а затем дважды вступили в половой акт.

Адвокат потерпевшей заявил в суде, что Сильвано продолжала скрывать свою истинную личность, используя "неизвестный предмет" для имитации полового органа и всегда носила футболку и боксерские шорты.

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