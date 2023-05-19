Остров из "Пиратов Карибского моря" и фильма о Бонде продают за рекордную сумму (фото)

Остров Little Pipe Cay, расположенный на Багамах, имеет роскошные апартаменты, несколько гостевых домиков, вертолетную площадку, водные мотоциклы и каяки, а также просторные помещения с камином и изысканной мебелью.

Экзотический редкий остров Little Pipe Cay, который можно увидеть во франшизе "Пираты Карибского моря" и фильме о Джеймсе Бонде "Казино Рояль", намерен реализовать за 100 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Он расположен в самом красивом районе Эксума на Багамах. Его площадь составляет 40 акров. На территории есть пышные джунгли, белый песок, сапфировая вода и редкие животные. Местные называют локацию "Бомбейско-сапфировой голубым бассейном". Дом, расположенный на побережье, может комфортно разместить до 22 гостей. Его территория прекрасно подойдет для закрытого семейного отдыха или его можно использовать и для выгодных инвестиций.

Частный остров может похвастаться пятью гостевыми домами в плантационном стиле – Manor House, Harbour Master, Beach Cottage, Buttonwood и Sea Grape Estates. В них есть 11 спален и 12 ванных комнат, частный тренажерный зал и спа. В локации также создана вертолетная площадка, глубоководная док, которая может вместить супер-яхты. Водные мотоциклы и каяки включены в покупку.

С крыльца дома открывается беспрепятственный вид на кристально чистые воды с эстетикой морского острова. В элегантной зоне отдыха есть полноценный бар с достаточным количеством мест для сидения и камином.

Полностью оборудована главная кухня с большим количеством шкафов и зоной хранения. В доме есть просторная спальня, где расположен старинный письменный стол.

Элитная недвижимость вышла на рынок, по данным журнала Jet Set, на продажу в 2018 году. Тогда его стоимость составляла 85 миллионов долларов.

Напомним, 12 мая стало известно, что бункер времен Второй мировой войны превратили в роскошный подземный дом. Стоимость проживания за ночь составляет 350 фунтов стерлингов. Дорсетский бункер уже забронирован на лето. Новый летний дом стал настоящим хитом среди отдыхающих.