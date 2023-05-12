Бункер времен Второй мировой войны превратили в роскошный подземный дом (фото)

Бетонная конструкция без окон была построена на склоне холма в Рингстед-Бей, Дорсет. Укрытие выполняло в 1941 году функции базы радаров ВВС.

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Заброшенный бункер, который когда-то предупреждал о гитлеровских бомбардировщиках во время Второй мировой войны, превратили в удивительный дом для отдыха. Стоимость проживания за ночь составляет 350 фунтов стерлингов. Об этом информирует 12 мая Daily Mail.

В бункере есть гостиная и столовая открытой планировки, кухня, спальня с двумя односпальными кроватями, двухъярусная спальня и душевая комната. Сооружение теперь имеет подогрев полов, смарт-телевизор, Wi-Fi и современную кухонную технику, включая посудомоечную машину.

Дорсетский бункер уже забронирован на лето. Новый летний дом стал настоящим хитом среди отдыхающих, забронировавших его на весь июль, август и сентябрь. Внутри бункер имеет две спальни, в том числе одну с двумя односпальными кроватями и другую с двухъярусной кроватью.

Внутри место для отдыха смотрится роскошно. Внешне постройка все же напоминает о своей прошлой жизни, ведь видны бетонные стены, трубы и освещение.

Бетонная конструкция была построена на склоне холма в Рингстеде-Бэй в 1941 году. Британские ВВС использовали его в качестве базы радаров. Он был частью системы раннего предупреждения Уинстона Черчилля "Цепные дома", комплексом бункеров, расположенных по всему южному побережью, которые используются для отслеживания самолетов немецкого Люфтваффе. Позднее укрепление было отремонтировано и использовалось как роторная станция для наблюдения за советскими бомбардировщиками во время холодной войны, а затем была выведена из строя в 1956 году.

Напомним, в январе в США на продажу выставили роскошный автодом 70-х с лаунж-зоной и ангаром для снегоходов. Интерьер автодома стал воплощением роскоши 70-х. Его обшили деревом, а на пол уложили ковры. Дом на колесах получился очень дорогим – он стоил 150 000 долларов ($900 000 по современному курсу).