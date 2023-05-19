"Рак кожи в 12 лет": женщину осудили за автозагар 5-ти месячного ребенка (видео)

Кайлен Саттнер вызвала возмущение в социальных сетях, заявив, что она делает "искусственный загар" своему маленькому сыну и "одевает его как подростка".

21-летняя Кайлен Саттнер из штата Юта, США, родила сына Замшу пять месяцев назад и регулярно делилась новостями со своими подписчиками в TikTok. После недавнего ролика женщину осудили за "искусственный загар" младенца. Об этом пишет The Mirror.

Видео, на котором американка показывает своего новорожденного сына загорелым, быстро стало вирусным.

"Все говорят мне прекратить делать автозагар моему ребенку, но у сотрудников "любящих загар" есть семьи, которые нужно кормить", — подписала один из роликов молода мама.

Пользователи, возмущенные ее признанием, назвали ее "сумасшедшей" за то, что она заставила ребенка пройти через такое "испытание". Кайлен позже призналась, что все это было шуткой.

"Когда он родился, у него была желтуха, и он выглядел очень загорелым. Все отмечали его цвет кожи, и я решила пошутить над этим. На самом деле я бы никогда не стала использовать автозагар на своего ребенка. Мне кажется, что большинство людей поняли, что это была шутка. Но те немногие, кто не понял, были потрясены тем, что я якобы сделала", — добавила Кайлен.

В своих видео молодая мама обычно держит на руках своего малыша поет и танцует под звуки TikTok.

"Рак кожи в 12 лет и старение в 20. Этот ребенок вырастет с огромным количеством проблем", — написал один из подписчиков, не поняв шутки.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.