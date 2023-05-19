Более 30 000 украинских беженцев в Ирландии получат вид на жительство, — законопроект

Однако власти опасаются, что предоставление вида на жительство некоторым украинцам, которые работают в Ирландии, приведет к тому, что к ним впоследствии присоединятся родственники.

Более 30 тысячам граждан Украины, которые находятся в Ирландии, может быть предоставлен вид на жительство, в том случае, если у них есть постоянная работа или же они получают образование. Более того, еще десяткам тысяч украинцев могут выплачиваться пособия, позволяющие вернуться домой. Такие планы обсуждают в ирландском правительстве. Об этом сообщает Irish Independent.

Однако власти опасаются, что предоставление вида на жительство некоторым украинцам, которые работают в Ирландии, приведет к тому, что к ним впоследствии присоединятся родственники, что создаст дополнительную нагрузку на и без того шаткую систему размещения беженцев.

Проект закона, касающийся 75 000 украинцев в Ирландии, обсуждался на заседании кабинета министров в начале мая.

Министры рассматривали данные опроса Ukrainian Action in Ireland, согласно которому 41%, или чуть более 30 тысяч беженцев, получившие временную защиту, решили остаться.

Согласно данным опроса, около 24%, или 18 тысяч украинских беженцев в Ирландии, хотят вернуться домой, тогда как почти треть, или 24 тысячи, не уверены в своих планах.

Предоставление вида на жительство украинцам, которые имеют "постоянную работу или получают образование", а также спонсирование для возвращения домой, рассматриваются как варианты, требующие дальнейшего изучения.

Вместе с тем любые решения будут зависеть от того, решит ли ЕС продлить постановление о временной защите для беженцев из Украины. Однако продление условий, которые дает украинцам право на жилье, работу, социальное обеспечение и образование в Ирландии и в ЕС, до марта 2025 года считается "реальной возможностью". Согласно информационному документу для министров, с которым ознакомились журналисты.

Напомним, что сотни украинских беженцев планируют выселить с круизного корабля в Шотландии до июля. Но большинство переселенцев из Украины хотели бы остаться жить в Эдинбурге или где-то неподалеку.

Также сообщалось, что многие украинцы в Британии стали бездомными, почти половине пришлось переехать и сменить первоначальное жилье.